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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Люк де Йонг провёл 250-й матч в Эредивизии

13 Августа 2022 • 22:47 Комментировать
Гоу Эхед Иглс
2:5
ПСВ
окончен

ПСВ отлично начал очередной сезон в нидерландской Эредивизии - клуб выиграл Суперкубок Нидерландов, победив «Аякс», а также крупно победил в первых двух турах чемпионата.

В субботу ПСВ обыграл на выезде «Гоу Эхед Иглз», забив пять мячей, и для нападающего Люка де Йонга, памятного по игре за «Барселону», это был 250-й матч в Эредивизии. Он отметил его приличествующим образом, забив первый гол в игре.

Сделал это де Йонг ударом головой - и это был 55-й гол, который де Йонг забил головой в истории чемпионата Нидерландов, что является абсолютным рекордом 21-го века. Ближайший преследователь имеет на своем счету на 12 голов меньше, забитых головой.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Люк Де Йонг
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окончен Гоу Эхед Иглс 2:5 ПСВ 7.70 5.10 1.38
окончен Утрехт 0:0 Камбюр 1.53 4.60 5.80
окончен Эммен 1:1 Ваалвейк 1.88 3.70 4.10
окончен Фейеноорд 0:0 Херенвен
14.08  13:15 Волендам ... НЕК Неймеген 2.55 3.40 2.65
14.08  15:30 Аякс ... Гронинген 1.14 7.80 15.00
14.08  15:30 Твенте ... Фортуна Ситтард 1.39 4.60 7.40
14.08  17:45 Спарта Роттердам ... АЗ Алкмаар 4.60 3.60 1.74
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