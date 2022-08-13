Люк де Йонг провёл 250-й матч в Эредивизии

ПСВ отлично начал очередной сезон в нидерландской Эредивизии - клуб выиграл Суперкубок Нидерландов, победив «Аякс», а также крупно победил в первых двух турах чемпионата.

В субботу ПСВ обыграл на выезде «Гоу Эхед Иглз», забив пять мячей, и для нападающего Люка де Йонга, памятного по игре за «Барселону», это был 250-й матч в Эредивизии. Он отметил его приличествующим образом, забив первый гол в игре.

Сделал это де Йонг ударом головой - и это был 55-й гол, который де Йонг забил головой в истории чемпионата Нидерландов, что является абсолютным рекордом 21-го века. Ближайший преследователь имеет на своем счету на 12 голов меньше, забитых головой.