Ван Хойдонк жёстко раскритиковал Онану

Бывшая звезда нидерландского футбола Пьер ван Хойдонк считает некрасивым поведение камерунского вратаря «Аякса» Андре Онаны, который нередко жалуется на то, что клуб, дескать, не предлагает ему достойного соглашения. По словам ван Хойдонка, Онане не стоило бы вообще открывать рот на эту тему.

- Онана считает, что его выступления неубедительны, потому что он долго не играл и клуб, якобы, тоже виноват в этом. А между тем они поставили его в ворота, хотя имели полное право оставить его на скамейке. Все знают, что он собрался в Италию, и при этом не очень хорошо повел себя с «Аяксом», - заявил ван Хойдонк. слова которого цитирует vi.nl.