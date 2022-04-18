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Чемпионат Голландии. Эредивизие

ПСВ установил клубный рекорд по количеству сыгранных в текущем сезоне матчей

18 Апреля 2022 • 00:55 Комментировать
ПСВ
2:1
Аякс
окончен

Нидерландский ПСВ выиграл финал Кубка Нидерландов, выиграв в решающем матче у «Аякса». Победа получилась волевой - пропустив в первом тайме, ПСВ забил два мяча в начале второй половины игры и удержал победу. Это был уже пятьдесят третий матч для ПСВ в нынешнем сезоне с учетом всех турниров, и это - новый клубный рекорд.

К столь длинному сезону привели выступления в Лиге Европы, а также продолжение борьбы и выход в четвертьфинал Лиги конференций, в результате чего количество игр выросло до столь высокого показателя. Но теперь остался только чемпионат и борьба со все тем же «Аяксом».

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Аякс ПСВ
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