ПСВ завоевал кубок Нидерландов

ПСВ обыграл в финальном матче «Аякс» и стал обладателем кубка Нидерландов. Встреча завершилась победой Эйндховена со счётом 2:1.

«Аякс» повёл в счёте на 23-й минуте стараниями Райана Гравенберха, но на это ПСВ ответил двумя точными ударами Эрика Гутьерреса и Коди Гакпо в начале второго тайма.

Несмотря на все старания, «Аякс» в оставшееся время не сумел переломить ход кубкового поединка.