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Чемпионат Голландии. Эредивизие

ПСВ завоевал кубок Нидерландов

17 Апреля 2022 • 21:01 Комментировать
ПСВ
2:1
Аякс
окончен

ПСВ обыграл в финальном матче «Аякс» и стал обладателем кубка Нидерландов. Встреча завершилась победой Эйндховена со счётом 2:1.

«Аякс» повёл в счёте на 23-й минуте стараниями Райана Гравенберха, но на это ПСВ ответил двумя точными ударами Эрика Гутьерреса и Коди Гакпо в начале второго тайма.

Несмотря на все старания, «Аякс» в оставшееся время не сумел переломить ход кубкового поединка.

Протокол игры  
ПСВ 2:1Аякс
  23'Гравенберх Райан (0:1)
(1:1) Гутьеррес Эрик48'   
(2:1) Гакпо Коди50'   
Мвого ИвонЖуниор МауроТезе Джордан   88'Рамальо АндреМакс Филипп   63'Гутьеррес ЭрикСангаре ИбрахимВерман Йоэй  69' (Доан Рицу (  69') Гётце МариоГакпо Коди  68' (Брума Арминду (  68') Захави Эран  81' (Вертессен Йорбе (  81')
Запасные: Дроммел ЙоэлВан Гинкел МаркоВинисиус КарлосЛедесма РичардДеланге МаксимРомеро МаксимильяноОппегорд Фредрик
Стекеленбург МартенМазрауи Нуссер  72' (Шуурс Перр (  72') Тимбер ЮррьенМартинес Лисандро   18'Блинд ДэйлиАльварес Эдсон  72' (Алле Себастьян (  72') Гравенберх Райан   81'Бергёйс Стивен  86' (Кудус Мохаммед (  86') Классен Дэви  86' (Ихаттарен Мохаммед (  86') Тадич ДушанБроббей Брайан
Запасные: Регер ЮриПерейра Данило IIТейлор КеннетГортер ДжейДарами МохаммедСалах-Эддин АнассТытонь Пшемыслав
17 апреля. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

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