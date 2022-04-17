ПСВ завоевал кубок Нидерландов

ПСВ обыграл в финальном матче «Аякс» и стал обладателем кубка Нидерландов. Встреча завершилась победой Эйндховена со счётом 2:1.
«Аякс» повёл в счёте на 23-й минуте стараниями Райана Гравенберха, но на это ПСВ ответил двумя точными ударами Эрика Гутьерреса и Коди Гакпо в начале второго тайма.
Несмотря на все старания, «Аякс» в оставшееся время не сумел переломить ход кубкового поединка.
Протокол игры
|23'Гравенберх Райан (0:1)
|(1:1) Гутьеррес Эрик48'
|(2:1) Гакпо Коди50'
Мвого Ивон•Жуниор Мауро•Тезе Джордан • 88'Рамальо Андре•Макс Филипп • 63'Гутьеррес Эрик•Сангаре Ибрахим•Верман Йоэй 69' (Доан Рицу ( 69') •Гётце Марио•Гакпо Коди 68' (Брума Арминду ( 68') •Захави Эран 81' (Вертессен Йорбе ( 81')
Стекеленбург Мартен•Мазрауи Нуссер 72' (Шуурс Перр ( 72') •Тимбер Юррьен•Мартинес Лисандро • 18'Блинд Дэйли•Альварес Эдсон 72' (Алле Себастьян ( 72') •Гравенберх Райан • 81'Бергёйс Стивен 86' (Кудус Мохаммед ( 86') •Классен Дэви 86' (Ихаттарен Мохаммед ( 86') •Тадич Душан•Броббей Брайан
17 апреля. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).