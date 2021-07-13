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«Аякс» подпишет Стивена Бергейса

13 Июля 2021, 00:13,

«Аякс» достиг договоренности с «Фейеноордом» по трансферу голландского полузащитника Стивена Бергейса. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо.

По свидетельствам Романо, «Аякс» заплатит за Бергейса 4 миллиона евро, а игрок подпишет контракт на 4 года.

За свою профессиональную карьеру Стивен Бергейс успел поиграть за такие клубы, как «Твенте», «Венло», «АЗ Алкмаар», «Уотфорд» и «Фейеноорд».

За «Фейеноорд» Бергейс выступал с 2017 года. За это время футболист провёл за клуб 199 матчей, забил 87 голов и отдал 64 голевые передачи. Ориентировочная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Аякс, Трансферы футбола - лето 2021, Фейеноорд, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Стивен Бергейс
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