«Аякс» подпишет Стивена Бергейса

«Аякс» достиг договоренности с «Фейеноордом» по трансферу голландского полузащитника Стивена Бергейса. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо.

По свидетельствам Романо, «Аякс» заплатит за Бергейса 4 миллиона евро, а игрок подпишет контракт на 4 года.

За свою профессиональную карьеру Стивен Бергейс успел поиграть за такие клубы, как «Твенте», «Венло», «АЗ Алкмаар», «Уотфорд» и «Фейеноорд».

За «Фейеноорд» Бергейс выступал с 2017 года. За это время футболист провёл за клуб 199 матчей, забил 87 голов и отдал 64 голевые передачи. Ориентировочная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.