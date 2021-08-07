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Голландия. Эредивизие

«Аякс» нещадно разгромлен в матче за Суперкубок Голландии

07 Августа 2021 • 23:02 Комментировать
Аякс
0:4
ПСВ
окончен
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Матч за Суперкубок Голландии прошёл по малопредсказуемому сценарию. Амстердамский «Аякс» в споре за трофей с ПСВ на исходе трети игры проигрывал со счетом 0:2 после дубля Нони Мадуэке. С удалением Николаса Тальяфико было понятно, что чемпионы Эредивизие могут надеяться только на чудо. Тем не менее, соперник забил еще дважды в концовке и отпраздновал победу со счетом 4:0.

Протокол игры  
Аякс 0:4 ПСВ
    2' Мадуэке Нони (0:1)
    29' Мадуэке Нони (0:2)
    76' Вертессен Йорбе (0:3)
    89' Гётце Марио (0:4)
Пасвер Ремко Мазрауи Нуссер Тимбер Юррьен Мартинес Лисандро   86' (Магальян Лисандро (   86') Тальяфико Николас   40' Гравенберх Райан Классен Дэви   31'   46' (Ренсх Девайн (   46') Блинд Дэйли   74' (Перейра Данило II (   74') Бергёйс Стивен   74' (Эккеленкамп Юрген (   74') Алле Себастьян   61' (Нерес Давид (   61') Тадич Душан
Запасные: Стекеленбург Мартен Тейлор Кеннет Гортер Джей Альварес Эдсон Йенсен Виктор Бас Юри Марта Арьяни
Дроммел Йоэл Мвене Филипп   46' (Тезе Джордан (   46'   73') Рамальо Андре Боскальи Оливье Макс Филипп   81' (Оппегорд Фредрик (   81') Ван Гинкел Марко Гётце Марио Сангаре Ибрахим   61' (Прёппер Дэви (   61') Мадуэке Нони   73' (Обиспо Армандо (   73') Захави Эран   31'   46' (Вертессен Йорбе (   46') Гакпо Коди
Запасные: Виргевер Ник Мвого Ивон Брума Арминду Фофана Фоде Ван Ларе Арон Жуниор Мауро
07 августа. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

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Аякс ПСВ
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