«Аякс» нещадно разгромлен в матче за Суперкубок Голландии

Матч за Суперкубок Голландии прошёл по малопредсказуемому сценарию. Амстердамский «Аякс» в споре за трофей с ПСВ на исходе трети игры проигрывал со счетом 0:2 после дубля Нони Мадуэке. С удалением Николаса Тальяфико было понятно, что чемпионы Эредивизие могут надеяться только на чудо. Тем не менее, соперник забил еще дважды в концовке и отпраздновал победу со счетом 4:0.
Протокол игры
|2' Мадуэке Нони (0:1)
|29' Мадуэке Нони (0:2)
|76' Вертессен Йорбе (0:3)
|89' Гётце Марио (0:4)
Пасвер Ремко • Мазрауи Нуссер • Тимбер Юррьен • Мартинес Лисандро 86' ( Магальян Лисандро ( 86') • Тальяфико Николас • 40'Гравенберх Райан • Классен Дэви 31' 46' ( Ренсх Девайн ( 46') • Блинд Дэйли 74' ( Перейра Данило II ( 74') • Бергёйс Стивен 74' ( Эккеленкамп Юрген ( 74') • Алле Себастьян 61' ( Нерес Давид ( 61') • Тадич Душан
Запасные: Стекеленбург Мартен • Тейлор Кеннет • Гортер Джей • Альварес Эдсон • Йенсен Виктор • Бас Юри • Марта Арьяни
Дроммел Йоэл • Мвене Филипп 46' ( Тезе Джордан ( 46' ) • 73'Рамальо Андре • Боскальи Оливье • Макс Филипп 81' ( Оппегорд Фредрик ( 81') • Ван Гинкел Марко • Гётце Марио • Сангаре Ибрахим 61' ( Прёппер Дэви ( 61') • Мадуэке Нони 73' ( Обиспо Армандо ( 73') • Захави Эран 31' 46' ( Вертессен Йорбе ( 46') • Гакпо Коди
Запасные: Виргевер Ник • Мвого Ивон • Брума Арминду • Фофана Фоде • Ван Ларе Арон • Жуниор Мауро
07 августа. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).