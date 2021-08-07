«Аякс» нещадно разгромлен в матче за Суперкубок Голландии

Матч за Суперкубок Голландии прошёл по малопредсказуемому сценарию. Амстердамский «Аякс» в споре за трофей с ПСВ на исходе трети игры проигрывал со счетом 0:2 после дубля Нони Мадуэке. С удалением Николаса Тальяфико было понятно, что чемпионы Эредивизие могут надеяться только на чудо. Тем не менее, соперник забил еще дважды в концовке и отпраздновал победу со счетом 4:0.