«РБ Лейпциг» и «Аугсбург» отпраздновали победы

Завершились некоторые матчи 25-го тура чемпионата Германии. «РБ Лейпциг» одолел «Дармштадт» благодаря раннему автоголу и результативной атаке в начале второго тайма - 2:0. «Аугсбург» был сильнее «Хайденхайма» (1:0), а «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Кёльн» устроили обмен голевыми ударами - 3:3. По дублю в активе Фариде Алиду и Робина Хака.