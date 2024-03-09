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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» и «Аугсбург» отпраздновали победы

09 Марта 2024 • 19:31 Комментировать
РБ Лейпциг
2:0
Дармштадт

Завершились некоторые матчи 25-го тура чемпионата Германии. «РБ Лейпциг» одолел «Дармштадт» благодаря раннему автоголу и результативной атаке в начале второго тайма - 2:0. «Аугсбург» был сильнее «Хайденхайма» (1:0), а «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Кёльн» устроили обмен голевыми ударами - 3:3. По дублю в активе Фариде Алиду и Робина Хака.

Протокол игры  
РБ Лейпциг2:0Дармштадт
(1:0) Ишервуд Томас3'  
(2:0) Баумгартнер Кристоф50'  
Гулачи ПетерСимакан Мохамед 87' (Хенрихс Бенджамин ( 87') Орбан ВиллиЛюкеба КастеллоРаум ДавидЭлмас Эльиф 46' (Баумгартнер Кристоф ( 46') Кампль Кевин 77' (Зайвальд Николас ( 77') Шлагер КсаверСимонс ХавиОпенда Лои 70' (Ольмо Дани ( 70') Поульсен Юссуф 77' (Шешко Беньямин ( 77')
Запасные: Айдара АмадуБитшиабу Эль-ШадайЛенц КристоферБласвих Янис
Шуэн МарсельСкарке ТимКларер Кристоф  44'Ишервуд ТомасФранич Бартол  67' 84' (Гьясула Клаус ( 84') Юстван ЮлианКемпе ТобиасМюллер Андреас  7' 46' (Полтер Себастьян ( 46') Хольтманн Геррит 67' (Хонзак Матиас ( 67') Торсиэлло Фабио 46' (Карич Эмир ( 46') Вильхельмссон Оскар 67' (Сейдель Аарон ( 67')
Запасные: Ману БрайдонБрунст АлександерПфайффер ЛукаЦиммерман КристофМюллер Янник
09 марта. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
Протокол игры 
Аугсбург1:0Хайденхайм
(1:0) Гоувелеув Джеффри 22'  
Дамен Финн  Мбабу Кевин   28'  Гоувелеув Джеффри  Удуохаи Феликс  Иаго Лопес  Якич Кристиян  Йенсен Фредрик   89' (Бельо Дион Дрене (   89' Майер Арне   60' (Реджбекай Элвис (   60' Варгас Рубен   73' (Энгельс Арне (   73' Титц Филлип   89' (Бауэр Максимилиан (   89' Демирович Эрмедин
Запасные: Биэл Пеп  Михель Свен  Гумни Роберт  Брайтхаупт Тим  Коубек Томаш  Оксфорд Рис
Мюллер Кевин  Хактаб Траоре Омар   70' (Буш Марнон (   70' Майнка Патрик  Гимбер Бенедикт   74'  Фёренбах Йонас   78' (Шиммер Штефан (   78' Шёппнер Ян  Динкчи Эрен  Доведан Никола   70' (Сесса Кевин (   70' Бесте Ян-Никлас   78' (Пик Флориан (   78'   90' Пирингер Марвин   45' (Тоеркауф Норман (   45'   90' Кляйндинст Тим
Запасные: Зирслебен Тим  Томалла Денис  Кюльветтер Кристиан  Айхер Витус
 09 марта. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
Протокол игры 
Боруссия М3:3Кёльн
  7' Алиду Фариде (0:1)
(1:1) Онора Франк 32'  
  64' Алиду Фариде (1:2)
(2:2) Хак Робин 71'  
(3:2) Хак Робин 73'  
  79' Доунс Дамион (3:3)
Николас Мориц  Скалли Джозеф  Эльведи Нико  Вебер Максимилиан   72' (Итакура Ко (   72' Нец Лука   62' (Лайнер Штефан (   62' Коне Куадио   70' (Райтц Рокко (   70' Вайгль Юлиан   83'  Нойхаус Флориан   47'  Онора Франк  Сибачо Жордан   31'  Нгуму Натан   70' (Хак Робин (   70')
Запасные: Ранос Грант-Леон  Херрманн Патрик  Фридрих Марвин  Ольшовски Ян  Крамер Кристоф
Швебе Марвин  Карстенсен Расмус  Хюберс Тимо   41'  Шабо Юлиан   39'  Финкгрефе Макс   22'  Мартель Эрик   83'  Гусенбашич Денис  Алиду Фариде   75' (Зельке Дейви (   75' Кайнц Флориан   75' (Доунс Дамион (   75' Майна Линтон   65' (Пакарада Леарт (   65' Адамян Саркис   87' (Тиггес Штеффен (   87')
Запасные: Килиан Лука  Хайнц Доминик  Шмиц Бенно  Кристенсен Якоб  Пентке Филипп
 09 марта. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аугсбург Боруссия Мёнхенгладбах РБ Лейпциг Дармштадт Хайденхайм Кёльн ещё теги

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