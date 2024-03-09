«РБ Лейпциг» и «Аугсбург» отпраздновали победы

Завершились некоторые матчи 25-го тура чемпионата Германии. «РБ Лейпциг» одолел «Дармштадт» благодаря раннему автоголу и результативной атаке в начале второго тайма - 2:0. «Аугсбург» был сильнее «Хайденхайма» (1:0), а «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Кёльн» устроили обмен голевыми ударами - 3:3. По дублю в активе Фариде Алиду и Робина Хака.
Протокол игры
|(1:0) Ишервуд Томас3'
|(2:0) Баумгартнер Кристоф50'
Гулачи Петер•Симакан Мохамед87' (Хенрихс Бенджамин (87') •Орбан Вилли•Люкеба Кастелло•Раум Давид•Элмас Эльиф46' (Баумгартнер Кристоф (46') •Кампль Кевин77' (Зайвальд Николас (77') •Шлагер Ксавер•Симонс Хави•Опенда Лои70' (Ольмо Дани (70') •Поульсен Юссуф77' (Шешко Беньямин (77')
Шуэн Марсель•Скарке Тим•Кларер Кристоф• 44'Ишервуд Томас•Франич Бартол 67'84' (Гьясула Клаус (84') •Юстван Юлиан•Кемпе Тобиас•Мюллер Андреас 7'46' (Полтер Себастьян (46') •Хольтманн Геррит67' (Хонзак Матиас (67') •Торсиэлло Фабио46' (Карич Эмир (46') •Вильхельмссон Оскар67' (Сейдель Аарон (67')
09 марта. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
Протокол игры
|(1:0) Гоувелеув Джеффри 22'
Дамен Финн • Мбабу Кевин • 28'Гоувелеув Джеффри • Удуохаи Феликс • Иаго Лопес • Якич Кристиян • Йенсен Фредрик 89' ( Бельо Дион Дрене ( 89') • Майер Арне 60' ( Реджбекай Элвис ( 60') • Варгас Рубен 73' ( Энгельс Арне ( 73') • Титц Филлип 89' ( Бауэр Максимилиан ( 89') • Демирович Эрмедин
Запасные: Биэл Пеп • Михель Свен • Гумни Роберт • Брайтхаупт Тим • Коубек Томаш • Оксфорд Рис
Мюллер Кевин • Хактаб Траоре Омар 70' ( Буш Марнон ( 70') • Майнка Патрик • Гимбер Бенедикт • 74'Фёренбах Йонас 78' ( Шиммер Штефан ( 78') • Шёппнер Ян • Динкчи Эрен • Доведан Никола 70' ( Сесса Кевин ( 70') • Бесте Ян-Никлас 78' ( Пик Флориан ( 78' ) • 90'Пирингер Марвин 45' ( Тоеркауф Норман ( 45' ) • 90'Кляйндинст Тим
Запасные: Зирслебен Тим • Томалла Денис • Кюльветтер Кристиан • Айхер Витус
09 марта. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
Протокол игры
|7' Алиду Фариде (0:1)
|(1:1) Онора Франк 32'
|64' Алиду Фариде (1:2)
|(2:2) Хак Робин 71'
|(3:2) Хак Робин 73'
|79' Доунс Дамион (3:3)
Николас Мориц • Скалли Джозеф • Эльведи Нико • Вебер Максимилиан 72' ( Итакура Ко ( 72') • Нец Лука 62' ( Лайнер Штефан ( 62') • Коне Куадио 70' ( Райтц Рокко ( 70') • Вайгль Юлиан • 83'Нойхаус Флориан • 47'Онора Франк • Сибачо Жордан • 31'Нгуму Натан 70' ( Хак Робин ( 70')
Запасные: Ранос Грант-Леон • Херрманн Патрик • Фридрих Марвин • Ольшовски Ян • Крамер Кристоф
Швебе Марвин • Карстенсен Расмус • Хюберс Тимо • 41'Шабо Юлиан • 39'Финкгрефе Макс • 22'Мартель Эрик • 83'Гусенбашич Денис • Алиду Фариде 75' ( Зельке Дейви ( 75') • Кайнц Флориан 75' ( Доунс Дамион ( 75') • Майна Линтон 65' ( Пакарада Леарт ( 65') • Адамян Саркис 87' ( Тиггес Штеффен ( 87')
Запасные: Килиан Лука • Хайнц Доминик • Шмиц Бенно • Кристенсен Якоб • Пентке Филипп
09 марта. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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