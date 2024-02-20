6 игроков «Баварии» выступили против Тухеля - известны все имена

В мюнхенской «Баварии» сформировалась группа из игроков, которые не поддерживают главного тренера команды Томаса Тухеля. Этой информацией поделились журналисты Bild.

Как стало известно, в этот список входят шестеро футболистов. Против Тухеля выступают Йозуа Киммих, Томас Мюллер, Маттейс де Лигт, Серж Гнабри, Леон Горецка и Матис Тель.

Напомним, что мюнхенский гранд потерпел три поражения подряд. В чемпионате Германии «Бавария» отстает от лидирующего «Байера» на восемь баллов.

Ранее в прессе сообщалось об интересе клуба к Зинедину Зидану и Уле Гуннару Сульшеру.

«Бавария» поставила ультиматум Тухелю