Зидан отреагировал на интерес «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» находится в поиске нового главного тренера. Клуб всерьез задумывается над увольнением Томаса Тухеля, под руководством которого команда потерпела три поражения подряд.

По сообщениям в социальных сетях инсайдера Кристиана Фалька, в сфере интересов немецкого гранда находится бывший рулевой мадридского «Реала» Зинедин Зидан. «Зизу» внимательно следит за развитием событий в Мюнхене. Французскому специалисту интересна работа в «Баварии».

В последнем матче мюнхенцы сенсационно проиграли «Бохуму» со счетом 2:3. По итогам 22 туров Бундеслиги «Бавария» идет на втором месте, отставая от «Байера» на восемь очков.

«Бавария» поставила ультиматум Тухелю