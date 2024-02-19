«Бавария» поставила ультиматум Тухелю

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель может остаться без работы после матча 23-го тура Бундеслиги против «РБ Лейпцига». Об этом сообщают журналисты The Athletic.

В случае поражения руководство клуба пойдет на крайние меры и отправит наставника в отставку. Напомним, что «Бавария» потерпела три фиаско подряд: два в чемпионате Германии и одно в Лиге чемпионов.

Тухель занимает пост главного тренера мюнхенского гранда с марта прошлого года.

По итогам 22 туров Бундеслиги «Бавария» набрала 50 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Мюнхенцы отстают от лидирующего «Байера» на восемь очков.

В «Баварии» ответили на вопрос об отставке Тухеля