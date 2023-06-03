Замена Бензема: «Реал» нашёл нового центрального нападающего

Мадридский «Реал» собирается подписать нового центрального нападающего, который заменит на острие атаки 35-летнего Карима Бензема.

По информации журналистов Todofichajes, на место Бензема «сливочные» планируют пригласить его соотечественника Рандаля Коло-Муани. В борьбе за 24-летнего бомбардира «королевский» клуб столкнется с конкурентом в лице мюнхенской «Баварии».

Правами на Рандаля владеет франкфуртский «Айнтрахт». Контракт между сторонами рассчитан до 2027 года. Стоимость француза – 65 миллионов евро.

В минувшем сезоне Бундеслиги нападающий провел 32 матча, забил 15 мячей и сделал 11 ассистов.

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