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Чемпионат Германии. Бундеслига

Замена Бензема: «Реал» нашёл нового центрального нападающего

03 Июня 2023 • 12:14 Комментировать (1)

Мадридский «Реал» собирается подписать нового центрального нападающего, который заменит на острие атаки 35-летнего Карима Бензема.

По информации журналистов Todofichajes, на место Бензема «сливочные» планируют пригласить его соотечественника Рандаля Коло-Муани. В борьбе за 24-летнего бомбардира «королевский» клуб столкнется с конкурентом в лице мюнхенской «Баварии».

Правами на Рандаля владеет франкфуртский «Айнтрахт». Контракт между сторонами рассчитан до 2027 года. Стоимость француза – 65 миллионов евро.

В минувшем сезоне Бундеслиги нападающий провел 32 матча, забил 15 мячей и сделал 11 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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Комментарии (1)
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NOBODY
03 Июня 2023 в 12:38
КолоМуани....это не тот ли перец, который на ЧМ на последних минутах не реализовал выход 1 на 1 ? и по сути обрек Францию на пенальти и проигрыш финала???
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