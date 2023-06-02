Три центрфорварда для «Манчестер Юнайтед» - раскрыты имена

Подписание центрального нападающего – приоритетная цель «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно. Как стало известно журналистам The Athletic, в шорт-листе потенциальных новичков фигурируют трое нападающих.

Приоритетным вариантом является подписание форварда лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейна. Также в сфере интересов «красных дьяволов» находятся Расмус Хёйлунн («Аталанта») и Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»).

В минувшем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» финишировал на третьем месте. 3 июня подопечные Эрика тен Хага сыграют с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

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