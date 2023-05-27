Берлинский «Унион» вышел в Лигу чемпионов впервые в истории

В заключительном туре Бундеслиги «Унион» из Берлина принимал «Вердер». Столичной команде было важно победить, ведь в таком случае она на 99,9% сохраняла бы четвёртое место и попадала в Лигу чемпионов.
«Унион» сразу взялся атаковать, но впереди команде постоянно чего-то не хватало. Открыть счёт берлинцам удалось достаточно поздно – лишь на 81-й минуте. Автором гола стал Рани Хедира.
Счёт 1:0 стал итоговым. «Фрайбург» свой матч не выиграл, а потому «Униону» было не обязательно побеждать. Но берлинцы всё-таки добились нужного результата. «Унион» финишировал на четвёртом месте и получил билет в Лигу чемпионов. Впервые в истории.
Протокол игры
|(1:0) Хедира Рани81'
Рённов Фредерик•Духи Данило•Кнохе Робин•Лейте Диогу•Триммель Кристофер 79' (Юранович Йосип ( 79' ) •Лайдуни Аисса 45' 63' (Зегуйн Пауль ( 63' ) •Хедира Рани•Хаберер Яник 64' (Михель Свен ( 64' ) •Руссийон Жером 89' (Гисельман Нико ( 89' ) •Бекер Шеральдо•Бехренс Кевин 79' (Сибачо Жордан ( 79' )
Павленка Иржи 69' •Велькович Милош•Штарк Никлас•Фридль Марко•Биттенкорт Леонардо 71' •Шмидт Никлас 24' (Филипп Максимилиан ( 24' 50') •Груев Илия 87' (Динкчи Эрен ( 87' ) •Шмид Романо•Бьюкенен Ли 61' (Юнг Антони ( 61' ) •Фюллькруг Никлас•Дукш Марвин
Запасные: Fabio Chiarodia•Цеттерер Михаэль•Мбом Жан-Мануэль
Сегодня. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай " .
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