Берлинский «Унион» вышел в Лигу чемпионов впервые в истории

В заключительном туре Бундеслиги «Унион» из Берлина принимал «Вердер». Столичной команде было важно победить, ведь в таком случае она на 99,9% сохраняла бы четвёртое место и попадала в Лигу чемпионов.

«Унион» сразу взялся атаковать, но впереди команде постоянно чего-то не хватало. Открыть счёт берлинцам удалось достаточно поздно – лишь на 81-й минуте. Автором гола стал Рани Хедира.

Счёт 1:0 стал итоговым. «Фрайбург» свой матч не выиграл, а потому «Униону» было не обязательно побеждать. Но берлинцы всё-таки добились нужного результата. «Унион» финишировал на четвёртом месте и получил билет в Лигу чемпионов. Впервые в истории.