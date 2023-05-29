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Чемпионат Германии. Бундеслига

Берлинский «Унион» отметился интересным достижением

29 Мая 2023 • 15:30 Комментировать
Унион Берлин
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В 2019 году «Унион Берлин» впервые в истории оказался в Бундеслиге. С тех пор в каждом своём сезоне в топ-дивизионе столичная команда выступает лучше и лучше. В сезоне 2019/2020 «Унион» занял 11-е место, в сезоне 2020/2021 – 7-е место, в сезоне 2021/2022 – 5-е место, а в сезоне 2022/2023 – 4-е место.

Как сообщает Kicker, «Унион» стал первой командой, которая в четырёх своих первых сезонах в Бундеслиге из года в год показывала лучший результат.

Финишировав на четвёртой позиции в Бундеслиге, «Унион» впервые в своей истории выступит в Лиге чемпионов. Команда получила билет в групповой этап сильнейшего клубного турнира континента.

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Унион Берлин
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