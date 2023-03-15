«Бавария» сдержала обещание Зоммера - 20 тысяч нуждающихся накормлены прекрасным швейцарским шоколадом

Мы уже сообщали о том, что после того как защитник «Баварии» Маттейс де Лигт спас ворота своего клуба в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ», голкипер Янн Зоммер пообещал тому грузовик с шоколадом. Но выполнить свое обещание он не успел - узрев в этом маркетинговые выгоды, за дело взялась сама «Бавария».

Грузовик с шоколадом действительно прибыл в Мюнхен из Швейцарии - но отправлен он был не де Лигту, которому не время сейчас чревоугодничать, а по адресу благотворительной организации Munchner Tafel, которая еженедельно кормит более чем 20 тысяч нуждающихся. Так что прекрасным шоколадом марки Kagi от Зоммера будут накормлены именно они.