Пресс-служба «Аугсбурга» пошутила над «ПСЖ»

Пресс-служба немецкого «Аугсбурга» после вчерашнего поражения в чемпионате Германии от мюнхенской «Баварии» (3:5) подшутила над «ПСЖ».

«Ищем позитив, несмотря на поражение», - написано в соцсети «Аугсбурга». К записи прикреплено фото «ПСЖ» и цифрой 0 – именно столько голов парижане забили «Баварии» за два матча в 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижане, напомним, по сумме двух встреч уступили «Баварии» - 0:3.

«Аугсбург» же вчера забил в ворота немецкого гранда три гола.

Вчерашняя победа, напомним, позволила «Баварии» единолично возглавить турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 52 очка. 50 очков у ближайшего преследователя мюнхенцев – дортмундской «Боруссии».