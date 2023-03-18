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«Шальке» на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Аугсбургом»

18 Марта 2023 • 19:31 Комментировать
Аугсбург
1:1
Шальке 04
окончен

Давно уже не проигрывающий «Шальке» в 25-м туре чемпионата Германии гостил у середняков из «Аугсбурга». Хозяева открыли счет на 52-й минуте после удара Арне Майера. И тут же автор голевой передачи Эрмедин Демирович получил красную карточку. Но даже в меньшинстве «Аугсбург» не пропускал вплоть до 90-й минуты, когда Мариус Бюльтер реализовал пенальти.

«Кобальтовые» остаются предпоследними, «Аугсбург» - 12-й.

Протокол игры  
Аугсбург1:1Шальке 04
(1:0) Майер Арне52'  
  90'Бюльтер Мариус (1:1)
Гикевич Рафал  78'Гумни РобертБауэр Максимилиан 46' (Вейга Ренату ( 46') Гоувелеув Джеффри  90'Иаго ЛопесМайер Арне 85' (Педерсен Мадс ( 85') Энгельс АрнеРеджбекай Элвис 74' (Кардона Ирвин ( 74'  90') Варгас Рубен  62' 74' (Бельо Дион Дрене ( 74') Бериша Мергим 74' (Баумгартлингер Юлиан ( 74') Демирович Эрмедин  53'
Запасные: Коубек ТомашКалиджиури ДаниэльОксфорд РисЙебоа КелвинДорш НикласЙенсен Фредрик
Ферманн РальфБруннер Седрик 67' (Теродде Симон ( 67') Ёсида МаяДженц Мориц  63'Матричани Хеннинг 63' (Мор Тобиас ( 63') Крал Алекс  12'Баланта Эдер  5' 35' (Саласар Родриго ( 35') Краусс ТомКараман Кенан 67' (Айдин Мехмет ( 67') Фрай Микаэль  90'Бюльтер Мариус
Запасные: Мюллер ДжоуиТауэр НикласСиди АлассанШволов АлександерГраймль Лео
18 марта. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аугсбург Шальке 04
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