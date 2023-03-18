«Шальке» на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Аугсбургом»

Давно уже не проигрывающий «Шальке» в 25-м туре чемпионата Германии гостил у середняков из «Аугсбурга». Хозяева открыли счет на 52-й минуте после удара Арне Майера. И тут же автор голевой передачи Эрмедин Демирович получил красную карточку. Но даже в меньшинстве «Аугсбург» не пропускал вплоть до 90-й минуты, когда Мариус Бюльтер реализовал пенальти.

«Кобальтовые» остаются предпоследними, «Аугсбург» - 12-й.