«Шальке» на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Аугсбургом»

Давно уже не проигрывающий «Шальке» в 25-м туре чемпионата Германии гостил у середняков из «Аугсбурга». Хозяева открыли счет на 52-й минуте после удара Арне Майера. И тут же автор голевой передачи Эрмедин Демирович получил красную карточку. Но даже в меньшинстве «Аугсбург» не пропускал вплоть до 90-й минуты, когда Мариус Бюльтер реализовал пенальти.
«Кобальтовые» остаются предпоследними, «Аугсбург» - 12-й.
Протокол игры
|(1:0) Майер Арне52'
|90'Бюльтер Мариус (1:1)
Гикевич Рафал• 78'Гумни Роберт•Бауэр Максимилиан46' (Вейга Ренату (46') •Гоувелеув Джеффри• 90'Иаго Лопес•Майер Арне85' (Педерсен Мадс (85') •Энгельс Арне•Реджбекай Элвис74' (Кардона Ирвин (74') • 90'Варгас Рубен 62'74' (Бельо Дион Дрене (74') •Бериша Мергим74' (Баумгартлингер Юлиан (74') •Демирович Эрмедин 53'
Ферманн Ральф•Бруннер Седрик67' (Теродде Симон (67') •Ёсида Мая•Дженц Мориц• 63'Матричани Хеннинг63' (Мор Тобиас (63') •Крал Алекс• 12'Баланта Эдер 5'35' (Саласар Родриго (35') •Краусс Том•Караман Кенан67' (Айдин Мехмет (67') •Фрай Микаэль• 90'Бюльтер Мариус
18 марта. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
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