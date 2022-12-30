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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» и «Боруссия» заинтересованы в 17-летнем полузащитнике «Селтика»

30 Декабря 2022 • 18:07 Комментировать
Хиберниан
0:4
Селтик
окончен

Мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия» пристально следят за 17-летним полузащитником шотландского «Селтика» Рокко Ватой. Об этом сообщает Sport Bild со ссылкой на Tuttomercatoweb.

В нынешнем сезоне Вата выступал по большей части за вторую команду «Селтика». В общем, за 14 проведённых матчей юноша сумел забить восемь голов и сделать одну результативную передачу.

Особенно вклад 17-летнего спортсмена в победу был заметен во время недавнего матча чемпионата Шотландии, в котором «Селтик» на выезде сумел одержать впечатляющую победу над «Хибернианом» с разгромным счётом 4:0. Да, Вата не смог отличиться, но он выполнял много другой работы.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Селтик Хиберниан Трансферы футбола - зима 2023 Рокко Вата
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