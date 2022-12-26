Абильдгор покинет «Селтик» зимой, но вряд ли вернётся в «Рубин»

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор, выступающий на правах аренды за «Селтик», покинет шотландский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «Селтик» прорабатывает варианты досрочного разрыва арендного соглашения, которое действует до конца мая следующего года. Несмотря на это, вариант с возвращением 26-летнего датчанина в «Рубин» выглядит маловероятным, поскольку футболист намерен продолжить карьеру за рубежом.

В общей сложности за казанскую команду Абильдгор провёл 62 матча, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач. За «Селтик» бывший игрок сборной Дании успел провести девять встреч, в которых ему голевыми действиями отличиться не удалось. Портал Transfermarkt оценивает скандинавского хавбека в 5 миллионов евро.