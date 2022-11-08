Лунёв — о будущем: «Я хочу играть в футбол»

Вратарь «Байера» Андрей Лунёв, чей контракт с немецким клубом рассчитан до лета следующего года, высказался о своём будущем.

30-летний футболист признался, что намерен продолжить карьеру Европе, но лишь в той команде, где он будет получать игровую практику.

«Вижу ли своё будущее в «Байере»? На данный момент без игровой практики — нет. Я хочу играть. Мы сейчас будем разговаривать с руководством «Байера», посмотрим, что они скажут. У меня есть действующий контракт. Но я хочу играть в футбол», — цитирует Лунёва Sport24.

Лунёв также отметил, что ему ничего не известно об интересе со стороны российских клубов.

В нынешнем сезоне вратарь провёл в составе «Байера» лишь один матч, пропустив в нём два мяча.