Лунёв рассказал, как учит немецкий язык

Вратарь «Байера» Андрей Лунёв рассказал о своих успехах в изучении немецкого языка. По словам 30-летнего голкипера, этот процесс даётся ему непросто.

Напомним, Лунёв перешёл в немецкий клуб из «Зенита» летом прошлого года. Ранее он выступал только за российские команды, среди которых были «Торпедо», «Сатурн» и «Уфа».

«Когда я жил в Питере, у меня в машине играл Rammstein, когда переехал в Германию, всегда включаю «Ленинград» или «Король и шут». Из Rammstein пригодилась фраза «ohne mich» («Без меня»). Меня зовут на тренировку, а я в ответ: «Ohne mich». В быту стараюсь говорить на немецком. На тренировках сам попросил тренера, чтобы говорил со мной по-немецки. Установка перед матчем идёт на английском, так как Хаби Алонсо говорит на английском и испанском», — приводит слова Лунёва Sport24.

В нынешнем сезоне российский вратарь провёл за «Байер» всего одну игру, пропустив в ней два мяча. Действующий контракт Лунёва с клубом из Леверкузена рассчитан до лета следующего года.