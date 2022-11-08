Лунёв — о жизни в Германии: «Здесь нужно все вопросы решать самому»

Вратарь «Байера» Андрей Лунёв рассказал о жизни в Германии.

Напомним, российский футболист перешёл в немецкий клуб из «Зенита» в июле 2021 года. Всего в составе леверкузенцев голкипер провёл три игры, пропустив в них четыре мяча.

«Надо быть готовым к тому, что здесь точно не так, как в России. Здесь нужно все вопросы решать самому. Но здесь много русскоговорящих. И они реально готовы помочь. Главное — быть общительным. И всё будет нормально», — приводит слова Лунёва Sport24.

Действующий контракт Лунёва с «Байером» рассчитан до лета следующего года. Ранее футболист не исключил того, что может покинуть свой нынешний клуб, если не начнёт получать больше игровой практики.