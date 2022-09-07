«РБ Лейпциг» согласовал контракт с Розе

Немецкий «РБ Лейпциг» в скором времени должен официально объявить об имени своего нового тренера. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «быков» должен возглавить экс-наставник дортмундской «Боруссии» Марко Розе.

Источник сообщает, что тренер уже согласился возглавить «РБ Лейпциг», согласовав с клубом условия контракта. Если всё пойдёт по плану, Розе проведёт свой первый матч во главе «быков» против бывшего клуба в лице дортмундской «Боруссии».

Напомним, что сегодня «РБ Лейпциг» официально объявил об увольнении Доменико Тедеско с поста главного тренера. Вчера «быки» проиграли в Лиге чемпионов донецкому «Шахтёру» дома 1:4.