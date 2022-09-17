Дубль Хофманна помог «Боруссии» из Мёнхенгладбаха разгромить «РБ Лейпциг»

Непобеждавшая на протяжении трёх матчей «Боруссия» из Мёнхенгладбаха в субботу играла против кризисного «РБ Лейпцига», который недавно расстался с Доменико Тедеско. Сегодня «быки» не оказали сопернику сопротивления и уступили 0:3. В первом тайме многое решил дубль Йонаса Хофманна, а точку после перерыва поставил Рами Бенсебаини.
«Боруссия» с 12 очками ворвалась в четверку, ее соперник 12-й с 8 очками.
Протокол игры
|(1:0) Хофманн Йонас10'
|(2:0) Хофманн Йонас35'
|(3:0) Бенсебаини Рами53'
Зоммер Янн•Скалли Джозеф•Фридрих Марвин•Эльведи Нико•Бенсебаини Рами•Крамер Кристоф•Вайгль Юлиан 52'90' (Нгуму Натан (90') •Хофманн Йонас90' (Лайнер Штефан (90') •Коне Куадио•Штиндль Ларс 66'82' (Вольф Ханнес (82'•Херрманн Патрик86') •Тюрам Маркус90' (Янчке Тони (90')
Запасные: Нец Лука•Боргес Санчес Ивандро•Райтц Рокко•Ольшовски Ян
Гулачи Петер•Хенрихс Бенджамин 66'80' (Новоа Уго (80') •Орбан Вилли•Гвардиол Йошко•Раум Давид•Айдара Амаду46' (Вернер Тимо (46') •Кампль Кевин• 26'Собослаи Доминик•Форсберг Эмиль46' (Шлагер Ксавер (46') •Нкунку Кристофер•Андре Силва67' (Поульсен Юссуф (67')
Запасные: Ба Сануссу•Диалло Абду•Бласвих Янис
17 сентября. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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