Дубль Хофманна помог «Боруссии» из Мёнхенгладбаха разгромить «РБ Лейпциг»

Непобеждавшая на протяжении трёх матчей «Боруссия» из Мёнхенгладбаха в субботу играла против кризисного «РБ Лейпцига», который недавно расстался с Доменико Тедеско. Сегодня «быки» не оказали сопернику сопротивления и уступили 0:3. В первом тайме многое решил дубль Йонаса Хофманна, а точку после перерыва поставил Рами Бенсебаини.

«Боруссия» с 12 очками ворвалась в четверку, ее соперник 12-й с 8 очками.