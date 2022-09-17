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Дубль Хофманна помог «Боруссии» из Мёнхенгладбаха разгромить «РБ Лейпциг»

 
17 Сентября 2022 • 21:34 Комментировать
Боруссия М
3:0
РБ Лейпциг
окончен

Непобеждавшая на протяжении трёх матчей «Боруссия» из Мёнхенгладбаха в субботу играла против кризисного «РБ Лейпцига», который недавно расстался с Доменико Тедеско. Сегодня «быки» не оказали сопернику сопротивления и уступили 0:3. В первом тайме многое решил дубль Йонаса Хофманна, а точку после перерыва поставил Рами Бенсебаини.

«Боруссия» с 12 очками ворвалась в четверку, ее соперник 12-й с 8 очками.

Протокол игры  
Боруссия М3:0РБ Лейпциг
(1:0) Хофманн Йонас10'  
(2:0) Хофманн Йонас35'  
(3:0) Бенсебаини Рами53'  
Зоммер ЯннСкалли ДжозефФридрих МарвинЭльведи НикоБенсебаини РамиКрамер КристофВайгль Юлиан  52' 90' (Нгуму Натан ( 90') Хофманн Йонас 90' (Лайнер Штефан ( 90') Коне КуадиоШтиндль Ларс  66' 82' (Вольф Ханнес ( 82'Херрманн Патрик 86') Тюрам Маркус 90' (Янчке Тони ( 90')
Запасные: Нец ЛукаБоргес Санчес ИвандроРайтц РоккоОльшовски Ян
Гулачи ПетерХенрихс Бенджамин  66' 80' (Новоа Уго ( 80') Орбан ВиллиГвардиол ЙошкоРаум ДавидАйдара Амаду 46' (Вернер Тимо ( 46') Кампль Кевин  26'Собослаи ДоминикФорсберг Эмиль 46' (Шлагер Ксавер ( 46') Нкунку КристоферАндре Силва 67' (Поульсен Юссуф ( 67')
Запасные: Ба СануссуДиалло АбдуБласвих Янис
17 сентября. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 

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Боруссия Мёнхенгладбах РБ Лейпциг
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окончен Аугсбург 1:0 Бавария 15.00 8.00 1.16
окончен Боруссия Д 1:0 Шальке 04 1.38 5.30 7.50
окончен Штуттгарт 1:3 Айнтрахт Фр 2.25 3.65 3.10
окончен Байер Л 1:1 Вердер 1.63 4.40 4.80
окончен Боруссия М 3:0 РБ Лейпциг
18.09  16:30 Унион Берлин ... Вольфсбург 2.05 3.55 3.70
18.09  18:30 Бохум ... Кёльн 3.15 3.60 2.25
18.09  20:30 Хоффенхайм ... Фрайбург 2.24 3.75 3.05
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Сегодня, 17 Сентября
21:34 · Германия. Бундеслига
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