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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Герта» взяла реванш у «Гамбурга» и осталась в Бундеслиге

23 Мая 2022 • 23:25 Комментировать
Гамбург
0:2
Герта
окончен

В понедельник определился 18-й участник Будеслиги в новом сезоне. За право играть в элите боролись «Гамбург» и «Герта». При этом столичная команда уступила в первом матче (0:1). Правда, сегодня она быстро ликвидировала гандикап. На четвертой минуте Марвин Платтенхардт выполнил подачу к линии вратарской, и Дедрик Боята там здорово сыграл головой. Все тот же Платтенхардт на 63-й минуте со штрафного решил пробить вместо подачи, и это стало неожиданностью для голкипера, который не выручил.

«Герта» взяла убедительный реванш (2:0) и сохранила место в Бундеслиге.

Протокол игры  
Гамбург 0:2Герта
  4'Боята Дедрик (0:1)
  63'Платтенхардт Марвин (0:2)
Фернандеш ДаниэльХайер Моритц  82' (Гиамера Ян (  82') Вушкович МариоШонлау СебастьянМухайм МироРейс ЛюдовитМефферт ЙонасРор Максимилиан  58' (Вагноман Жоша (  58') Джатта Бейкери  74' (Кауфманн Миккель (  74') Глацель РобертКиттель Сонни
Запасные: Алиду ФаридеЧакветадзе ГеоргийКинсомби ДавидВинтцаймер МануэльМикель ТомДавид Йонас
Кристенсен ОливерПекарик ПетерБоята ДедрикКемпф Марк-ОливерПлаттенхардт Марвин  81' (Бьоркан Фредерик (  81') Тусар Люка   83'Аскасибар СантьягоБоатенг Кевин-Принс   30'  89' (Дарида Владимир (  89') Сердар Суат  85' (Штарк Никлас (  85') Бельфодиль Исхак  82' (Маолида Мизиан (  82') Йоветич Стеван   37'
Запасные: Кёрбер НильсРихтер МаркоJulian EitschbergerМиттельштедт МаксимилианLuca WollschlaegerГехтер Линус
23 мая. Стадион "Фолькспаркштадион" (Гамбург).

 

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Герта Гамбург
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