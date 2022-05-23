«Герта» взяла реванш у «Гамбурга» и осталась в Бундеслиге

В понедельник определился 18-й участник Будеслиги в новом сезоне. За право играть в элите боролись «Гамбург» и «Герта». При этом столичная команда уступила в первом матче (0:1). Правда, сегодня она быстро ликвидировала гандикап. На четвертой минуте Марвин Платтенхардт выполнил подачу к линии вратарской, и Дедрик Боята там здорово сыграл головой. Все тот же Платтенхардт на 63-й минуте со штрафного решил пробить вместо подачи, и это стало неожиданностью для голкипера, который не выручил.
«Герта» взяла убедительный реванш (2:0) и сохранила место в Бундеслиге.
Протокол игры
|4'Боята Дедрик (0:1)
|63'Платтенхардт Марвин (0:2)
Фернандеш Даниэль•Хайер Моритц 82' (Гиамера Ян ( 82') •Вушкович Марио•Шонлау Себастьян•Мухайм Миро•Рейс Людовит•Мефферт Йонас•Рор Максимилиан 58' (Вагноман Жоша ( 58') •Джатта Бейкери 74' (Кауфманн Миккель ( 74') •Глацель Роберт•Киттель Сонни
Кристенсен Оливер•Пекарик Петер•Боята Дедрик•Кемпф Марк-Оливер•Платтенхардт Марвин 81' (Бьоркан Фредерик ( 81') •Тусар Люка • 83'Аскасибар Сантьяго•Боатенг Кевин-Принс 30' 89' (Дарида Владимир ( 89') •Сердар Суат 85' (Штарк Никлас ( 85') •Бельфодиль Исхак 82' (Маолида Мизиан ( 82') •Йоветич Стеван 37'
23 мая. Стадион "Фолькспаркштадион" (Гамбург).