«Герта» взяла реванш у «Гамбурга» и осталась в Бундеслиге

В понедельник определился 18-й участник Будеслиги в новом сезоне. За право играть в элите боролись «Гамбург» и «Герта». При этом столичная команда уступила в первом матче (0:1). Правда, сегодня она быстро ликвидировала гандикап. На четвертой минуте Марвин Платтенхардт выполнил подачу к линии вратарской, и Дедрик Боята там здорово сыграл головой. Все тот же Платтенхардт на 63-й минуте со штрафного решил пробить вместо подачи, и это стало неожиданностью для голкипера, который не выручил.

«Герта» взяла убедительный реванш (2:0) и сохранила место в Бундеслиге.