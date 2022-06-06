«Манчестер Юнайтед» поборется с «Баварией» за защитника «Интера»

«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» проявляют интерес к защитнику «Интера» Дензелу Дюмфрису, сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство «нерадзурри» готово выслушать предложения о покупке голландского футболиста. Ранее сообщалось, что главный тренер «Интера» Симоне Индзаги считает, что расставание с Дюмфрисом может помочь клубу решить финансовые проблемы.

Контракт Дюмфриса с «чёрно-синими» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне 26-летний защитник провёл в составе «Интера» 45 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.