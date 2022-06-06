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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гвардиола высказался о будущем Левандовски

06 Июня 2022 • 15:21 Комментировать
Гамбург
0:2
Герта
окончен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о будущем нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

Напомним, ранее польский форвард заявил о желании покинуть мюнхенский клуб нынешним летом, однако руководство немецкого гранда не намерено отпускать своего лидера до истечения срока действия контракта (2023 года). 

«Я не знаю, продаст ли его «Бавария» и сможет ли «Барселона» позволить себе Левандовски, но он адаптируется в любой команде», — приводит слова Гвардиолы Diario Sport.

В минувшем сезоне 33-летний Левандовски провёл в составе «Баварии» 46 матчей, забив в них 50 голов и сделав семь результативных передач.

Отметим, что ранее Гвардиола работал с Левандовски в мюнхенском клубе. Вместе они дважды выигрывали чемпионат Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Хосеп Гвардиола Роберт Левандовски
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