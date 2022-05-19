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«Штуттгарт» выкупил Мавропаноса у лондонского «Арсенала»

19 Мая 2022 • 19:27 Комментировать (1)
Штуттгарт
2:1
Кёльн
окончен

Защитник «Штуттгарта» Константинос Мавропанос останется в команде, клуб выкупил его контракт у «Арсенала».

Футболист сборной Греции Мавропанос провел в аренде в немецком «Штуттгарте» два года. Сегодня, 19 мая, клуб на своем официальном сайте сообщил о том, что выкупил игрока у лондонского «Арсенала». Ранее в СМИ появилась информация о том, что сумма трансфера составит 3 миллиона евро.

«Я всегда выкладывался и буду продолжать выкладываться ради этого великого клуба. Доверие руководства и любовь болельщиков в «Штуттгарте» служат для меня отличной мотивацией», — приводит слова Мавропаноса официальный сайт клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Штуттгарт Арсенал Лондон Константинос Мавропанос
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