«Штуттгарт» выкупил Мавропаноса у лондонского «Арсенала»

Защитник «Штуттгарта» Константинос Мавропанос останется в команде, клуб выкупил его контракт у «Арсенала».

Футболист сборной Греции Мавропанос провел в аренде в немецком «Штуттгарте» два года. Сегодня, 19 мая, клуб на своем официальном сайте сообщил о том, что выкупил игрока у лондонского «Арсенала». Ранее в СМИ появилась информация о том, что сумма трансфера составит 3 миллиона евро.

«Я всегда выкладывался и буду продолжать выкладываться ради этого великого клуба. Доверие руководства и любовь болельщиков в «Штуттгарте» служат для меня отличной мотивацией», — приводит слова Мавропаноса официальный сайт клуба.