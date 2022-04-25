«Байер» нацелился на защитника «Эмполи» Вити

Леверкузенский «Байер» ближайшим летом может пополнить свои ряды центральным защитником итальянского «Эмполи» Маттией Вити. Согласно Sport Mediaset и Get German Football News, футболист станет одной из главных трансферных целей «фармацевтов» в грядущее межсезонье.

20-летний Вити проводит свой первый сезон в Серии А, но несмотря на это, уже успел впечатлить своей игрой в обороне многие европейские клубы. Одним из таковых как раз является леверкузенский «Байер», который готов предложить итальянцу место в основном составе на следующий сезон.

Контракт Вити с «Эмполи» истекает летом 2025 года. Трансфер 20-летнего защитника оценивается в сумму в размере 5 миллионов евро. Также Вити успел отыграть несколько матче за молодёжную сборную Италии до 21 года.