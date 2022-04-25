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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» нацелился на защитника «Эмполи» Вити

25 Апреля 2022 • 18:05 Комментировать
Эмполи
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Торино
2.55 3.50 2.65
01.05 16:00

Леверкузенский «Байер» ближайшим летом может пополнить свои ряды центральным защитником итальянского «Эмполи» Маттией Вити. Согласно Sport Mediaset и Get German Football News, футболист станет одной из главных трансферных целей «фармацевтов» в грядущее межсезонье.

20-летний Вити проводит свой первый сезон в Серии А, но несмотря на это, уже успел впечатлить своей игрой в обороне многие европейские клубы. Одним из таковых как раз является леверкузенский «Байер», который готов предложить итальянцу место в основном составе на следующий сезон.

Контракт Вити с «Эмполи» истекает летом 2025 года. Трансфер 20-летнего защитника оценивается в сумму в размере 5 миллионов евро. Также Вити успел отыграть несколько матче за молодёжную сборную Италии до 21 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Эмполи Маттиа Вити Байер Леверкузен
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