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Чемпионат Италии. Серия А

Белотти забил сотый гол в Серии А за «Торино»

03 Мая 2022 • 00:00 Комментировать
Эмполи
1:3
Торино
окончен

В матче 35-го тура итальянского чемпионата Серии А «Торино» на выезде расправился с «Эмполи», забив три мяча во втором тайме. Сперва хозяева было открыли счет, но затем свое слово взял Андреа Белотти, забивший три мяча. Этот хет-трик включал в себя и сотый гол Белотти в Серии А - все они были забиты за «Торино».

Таким образом, Белотти вышел на второе место в списке бомбардиров «Торино» в чемпионате Италии, впереди лишь одна фигура - Паоло Пуличи. Правда, чтобы добраться до него, Белотти придется еще постараться - у Пуличи целых 134 мяча за все время выступлений в Серии А в составе туринского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Эмполи Андреа Белотти
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