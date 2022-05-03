Белотти забил сотый гол в Серии А за «Торино»

В матче 35-го тура итальянского чемпионата Серии А «Торино» на выезде расправился с «Эмполи», забив три мяча во втором тайме. Сперва хозяева было открыли счет, но затем свое слово взял Андреа Белотти, забивший три мяча. Этот хет-трик включал в себя и сотый гол Белотти в Серии А - все они были забиты за «Торино».

Таким образом, Белотти вышел на второе место в списке бомбардиров «Торино» в чемпионате Италии, впереди лишь одна фигура - Паоло Пуличи. Правда, чтобы добраться до него, Белотти придется еще постараться - у Пуличи целых 134 мяча за все время выступлений в Серии А в составе туринского клуба.