Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Крамарич продлил контракт с «Хоффенхаймом»: Им интересовались итальянские топ-клубы

14 Марта 2022 • 19:29 Комментировать
Герта
...
Хоффенхайм
4.40 4.15 1.72
19.03 17:30

Хорватский нападающий решил связать будущее с «Хоффенхаймом», несмотря на интерес из Италии.

Новый контракт Андрея Крамарича с «Хоффенхаймом» рассчитан до 2025 года, о чём было официально объявлено на сайте клуба. Ранее сообщалось об интересе к 30-летнему хорвату со стороны «Милана», «Интера» и «Ювентуса».

«Я очень счастлив в «Хоффенхайме», хочу провести здесь ещё много лет. Никогда не думал, что стану одним из лучших нападающих Бундеслиги, но благодаря клубу и товарищам по команде мне это удалось», – сказал футболист.

Крамарич – лучший бомбардир в истории «Хоффенхайма». На счету хорвата 101 гол в 211 поединках за клуб.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Ювентус Хоффенхайм Андрей Крамарич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ГЕРТА ХОФФЕНХАЙМ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Марта
19:29 · Германия. Бундеслига
Крамарич продлил контракт с «Хоффенхаймом»: Им интересовались итальянские топ-клубы
18:20 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «Байер» ведут борьбу за голкипера «Арминии»
12:29 · Англия. Премьер-лига
Жереми Фримпонг: Моя мечта – выйти на поле в футболке «Челси»
10:38 · Германия. Бундеслига
Тедеско высказался о разгроме «Гройтер Фюрт»
00:08 · Германия. Бундеслига
Бывший главный тренер «Баварии» возглавил «Герту»
13 Марта
23:52 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» под руководством Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт», забив 6 голов
22:51 · Германия. Бундеслига
Вирц выбыл до конца сезона
22:17 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» переиграл «Бохум» благодаря голу и автоголу
21:32 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн недоволен составом «Баварии»
21:27 · Германия. Бундеслига
Вольф принёс «Боруссии» победу в матче с «Арминией»
21:15 · Германия. Бундеслига
«Гройтер Фюрт» — «РБ Лейпциг»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:6
21:10 · Германия. Бундеслига
Тренер «Байера» оценил дебют Азмуна
19:01 · Германия. Бундеслига
Окафор попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии»
19:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» — «Арминия»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
16:55 · Германия. Бундеслига
Дэвис приступил к тренировкам после обнаружения у него признаков миокардита
Все новости
Рекомендуем