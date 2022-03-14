Крамарич продлил контракт с «Хоффенхаймом»: Им интересовались итальянские топ-клубы

Хорватский нападающий решил связать будущее с «Хоффенхаймом», несмотря на интерес из Италии.

Новый контракт Андрея Крамарича с «Хоффенхаймом» рассчитан до 2025 года, о чём было официально объявлено на сайте клуба. Ранее сообщалось об интересе к 30-летнему хорвату со стороны «Милана», «Интера» и «Ювентуса».

«Я очень счастлив в «Хоффенхайме», хочу провести здесь ещё много лет. Никогда не думал, что стану одним из лучших нападающих Бундеслиги, но благодаря клубу и товарищам по команде мне это удалось», – сказал футболист.

Крамарич – лучший бомбардир в истории «Хоффенхайма». На счету хорвата 101 гол в 211 поединках за клуб.