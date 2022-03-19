«Герта» крупно победила «Хоффенхайм»

В матче 27-го тура Бундеслиги «Герта» одержала победу над «Хоффенхаймом» со счетом 3:0.

В составе победителей голами отметились Никлас Штарк, Исхак Белфодил и Лукас Тузар.

«Герта» прервала серию из пяти поражений подряд и набрала 26 очков, но осталась на дне турнирной таблице чемпионата Германии. «Хоффенхайм» с 44 очками остался на шестой строчке.