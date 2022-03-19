«Герта» крупно победила «Хоффенхайм»

В матче 27-го тура Бундеслиги «Герта» одержала победу над «Хоффенхаймом» со счетом 3:0.
В составе победителей голами отметились Никлас Штарк, Исхак Белфодил и Лукас Тузар.
«Герта» прервала серию из пяти поражений подряд и набрала 26 очков, но осталась на дне турнирной таблице чемпионата Германии. «Хоффенхайм» с 44 очками остался на шестой строчке.
Протокол игры
|Герта
|3:0
|Хоффенхайм
|(1:0) Штарк Никлас39'
|(2:0) Бельфодиль Исхак63'
|(3:0) Раум Давид74'
Шволов Александер•Пекарик Петер • 50'Боята Дедрик•Кемпф Марк-Оливер•Платтенхардт Марвин•Штарк Никлас•Рихтер Марко 82' (Anton Kade ( 82') •Тусар Люка 90' (Дордой Мартон ( 90' ) • 90'Аскасибар Сантьяго 90' (Гехтер Линус ( 90') •Сердар Суат 68' (Миттельштедт Максимилиан ( 68') •Бельфодиль Исхак 81' (Зельке Дейви ( 81')
Бауманн Оливер•Пош Штефан•Фогт Кевин•Акпогума Кевин 55' 77' (Че Джастин ( 77') •Ларсен Якоб-Бруун•Штиллер Анджело•Гайгер Деннис 62' (Даббур Мунас ( 62') •Раум Давид 88' (Нордтвейт Ховард ( 88') •Баумгартнер Кристоф 88' (Йон Марко ( 88') •Рюттер Жоржиньо 77' (Бишоф Том ( 77') •Крамарич Андрей
19 марта. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).