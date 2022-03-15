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Чемпионат Германии. Бундеслига

Возглавив «Герту», Магат повторил рекорд Бундеслиги

15 Марта 2022 • 23:42 Комментировать
Герта
...
Хоффенхайм
4.30 4.20 1.72
19.03 17:30

Мы уже сообщали о том, что в берлинской «Герте» произошла смена тренера и теперь клуб возглавляет Феликс Магат. Для опытнейшего специалиста «Герта» станет уже восьмым клубом Буднеслиги, в котором ему доведется поработать. Это - повторение рекорда Бундеслиги, есть еще двое тренеров, которые работали с восемью клубами из высшей лиги немецкого чемпионата. Это Йорг Бергер, а также знаменитый Отто Рехагель.

С другой стороны, с начала тысячелетия на счету Магата - 204 победы в Бундеслиге, и по этому показателю его опережает лишь Томас Шааф, который за этот же промежуток времени одержал двести двадцать пять побед.

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Евро-Футбол.Ру,
Герта Феликс Магат Отто Рехагель Йорг Бергер
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