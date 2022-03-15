Возглавив «Герту», Магат повторил рекорд Бундеслиги

Мы уже сообщали о том, что в берлинской «Герте» произошла смена тренера и теперь клуб возглавляет Феликс Магат. Для опытнейшего специалиста «Герта» станет уже восьмым клубом Буднеслиги, в котором ему доведется поработать. Это - повторение рекорда Бундеслиги, есть еще двое тренеров, которые работали с восемью клубами из высшей лиги немецкого чемпионата. Это Йорг Бергер, а также знаменитый Отто Рехагель.

С другой стороны, с начала тысячелетия на счету Магата - 204 победы в Бундеслиге, и по этому показателю его опережает лишь Томас Шааф, который за этот же промежуток времени одержал двести двадцать пять побед.