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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Трабзонспор» арендовал у «Униона» защитника сборной Польши

12 Января 2022 • 04:18 Комментировать
Унион Берлин
...
Хоффенхайм
15.01 17:30

Турецкий «Трабзонспор» взял в аренду у берлинского «Униона» флангового защитника сборной Польши Тымотеуша Пухача.

22-летний Пухач будет выступать за «Транбзонспор» до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт «Униона».

За берлинский клуб в нынешнем сезоне Тымотеуш Пухач провёл во всех турнирах семь матчей и отметился двумя голевыми передачами.

За сборную Польши Пухач играет с лета 2021 года, за это время он успел провести за национальную команду десять матчей.  

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Трабзонспор Унион Берлин
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УНИОН БЕРЛИН ХОФФЕНХАЙМ
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