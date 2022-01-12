«Трабзонспор» арендовал у «Униона» защитника сборной Польши

Турецкий «Трабзонспор» взял в аренду у берлинского «Униона» флангового защитника сборной Польши Тымотеуша Пухача.

22-летний Пухач будет выступать за «Транбзонспор» до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт «Униона».

Viel Erfolg bei @Trabzonspor, Tymek! Wir sehen uns im Sommer #fcunion — 1. FC Union Berlin (@fcunion) January 10, 2022

За берлинский клуб в нынешнем сезоне Тымотеуш Пухач провёл во всех турнирах семь матчей и отметился двумя голевыми передачами.

За сборную Польши Пухач играет с лета 2021 года, за это время он успел провести за национальную команду десять матчей.