Рюттер подписал новый контракт с «Хоффенхаймом»

Французский нападающий Жоржиньо Рюттер подписал новый контракт с немецким «Хоффенхаймом».

19-летний Рюттер подписал новое соглашение, которое теперь рассчитано до конца сезона 2025/26, сообщает официальный сайт «Хоффенхайма».

#Georgi2026



Georginio #Rutter verlängert seinen Vertrag bei der #TSG vorzeitig bis zum 30. Juni 2026! — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) January 14, 2022

Напомним, что Жоржиньо Рюттер перешёл в «Хоффенхайм» из «Ренна» в январе прошлого года всего за 750 тысяч евро. Сейчас молодой француз оценивается порталом Transfermarkt уже в восемь миллионов.

В нынешнем сезоне Жоржиньо Рюттер провёл за «Хоффенхайм» во всех турнирах 18 матчей, забил четыре мяча и отметился пятью голевыми передачами.

Также Жоржиньо Рюттер в сентябре прошлого года дебютировал за сборную Франции U21.