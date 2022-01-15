Рюттер подписал новый контракт с «Хоффенхаймом»

Французский нападающий Жоржиньо Рюттер подписал новый контракт с немецким «Хоффенхаймом».
19-летний Рюттер подписал новое соглашение, которое теперь рассчитано до конца сезона 2025/26, сообщает официальный сайт «Хоффенхайма».
#Georgi2026— TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) January 14, 2022
Georginio #Rutter verlängert seinen Vertrag bei der #TSG vorzeitig bis zum 30. Juni 2026!
Напомним, что Жоржиньо Рюттер перешёл в «Хоффенхайм» из «Ренна» в январе прошлого года всего за 750 тысяч евро. Сейчас молодой француз оценивается порталом Transfermarkt уже в восемь миллионов.
В нынешнем сезоне Жоржиньо Рюттер провёл за «Хоффенхайм» во всех турнирах 18 матчей, забил четыре мяча и отметился пятью голевыми передачами.
Также Жоржиньо Рюттер в сентябре прошлого года дебютировал за сборную Франции U21.
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