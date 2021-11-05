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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Челси» и «Барселона» продвинулись в переговорах с Команом слухи

05 Ноября 2021 • 19:40 Комментировать (1)
Бавария
...
Фрайбург
1.18 8.00 14.00
Через 20 ч. 24 мин.

Вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман до сих пор не сумел договориться с немецким клубом по поводу нового контракта. Игрок требует у руководства зарплату в 20 миллионов евро в год, но боссы действующего чемпиона Германии не готовы раскошеливаться для пролонгации соглашения.

Как следствие, агенты Комана уже начали переговоры с другими клубами. Они надеются оформить переход своего клиента на правах свободного агента в 2023 году, но при этом договорившись с будущей командой заранее, передает местное издание Sport Bild.

В текущем сезоне 25-летний футболист лишь пять раз появлялся на поле в составе «Баварии», отметившись лишь двумя голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Барселона Кингсли Коман
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Комментарии (1)
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Alexjaa
05 Ноября 2021 в 19:50
прихерел,у рона 30
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