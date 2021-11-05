Вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман до сих пор не сумел договориться с немецким клубом по поводу нового контракта. Игрок требует у руководства зарплату в 20 миллионов евро в год, но боссы действующего чемпиона Германии не готовы раскошеливаться для пролонгации соглашения.

Как следствие, агенты Комана уже начали переговоры с другими клубами. Они надеются оформить переход своего клиента на правах свободного агента в 2023 году, но при этом договорившись с будущей командой заранее, передает местное издание Sport Bild.

В текущем сезоне 25-летний футболист лишь пять раз появлялся на поле в составе «Баварии», отметившись лишь двумя голами.