​Суарес Мирамонтес готов отдать Левандовски свой «Золотой мяч»

Уже в этом месяце в Париже будет вручён «Золотой мяч» - престижный приз лучшему футболисту по итогам календарного года. В прошлом году награда не вручалась из-за пандемии коронавируса, хотя Роберт Левандовски провёл очень мощный сезон и выиграл все трофеи, которые только можно. В 2021 году форвард «Баварии» продолжает штамповать голы, но прошлый год всё же был более урожайным, и не факт, что Левандовски станет обладателем «Золотого мяча». На этот счёт высказался Луис Суарес Мирамонтес, который выигрывал «Золотой мяч» в далёком 1960 году.

«Дайте Левандовски «Золотой мяч», чёрт побери! Если нет, я отдам ему свой!» - сказал экс-игрок «Барселоны» Carrusel Deportivo.