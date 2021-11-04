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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Суарес Мирамонтес готов отдать Левандовски свой «Золотой мяч»

04 Ноября 2021 • 17:47 Комментировать (2)
Бавария
...
Фрайбург
1.20 7.20 13.00
06.11 17:30

Уже в этом месяце в Париже будет вручён «Золотой мяч» - престижный приз лучшему футболисту по итогам календарного года. В прошлом году награда не вручалась из-за пандемии коронавируса, хотя Роберт Левандовски провёл очень мощный сезон и выиграл все трофеи, которые только можно. В 2021 году форвард «Баварии» продолжает штамповать голы, но прошлый год всё же был более урожайным, и не факт, что Левандовски станет обладателем «Золотого мяча». На этот счёт высказался Луис Суарес Мирамонтес, который выигрывал «Золотой мяч» в далёком 1960 году.

«Дайте Левандовски «Золотой мяч», чёрт побери! Если нет, я отдам ему свой!» - сказал экс-игрок «Барселоны» Carrusel Deportivo.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски Луис Суарес Мирамонтес
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
K.karitch
04 Ноября 2021 в 17:58
Гном навалит в штаны от злости.
JUMPER
04 Ноября 2021 в 18:14
ай...дык ни толка иво виличиства будит злитьси...усё иво нивидимая войска сидящая в интирнети устроють грандиознай..всиленскай скандал...)))
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