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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски забил 60 голов за календарный год – в последний раз подобное удавалось Роналду

06 Ноября 2021 • 21:48 Комментировать
Бавария
2:1
Фрайбург
окончен

Мюнхенская «Бавария» одержала очередную рядовую победу в Бундеслиге, справившись с расположившимся на третьем месте в таблице «Фрайбургом» (2:1). Один из голов забил нападающий Роберт Левандовски, записав на свой счет уже 60-й мяч за 2021 год.

Примечательно, что в истории редко кому удавалось достичь подобного показателя. В последний раз этим футбольную общественность удивлял Криштиану Роналду еще во время его пребывания в мадридском «Реале». В 2014 году португалец забил 61 гол, а годом ранее отметился 69 взятиями ворот.

Что интересно, Левандовски может улучшить свой результат, ведь у него осталось еще 10 матчей до 31 декабря. Рекорд же принадлежит Лионелю Месси, который в 2012 году 91 раз огорчал голкиперов соперников в течение 365 дней.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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