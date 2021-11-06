«Бавария» не оставила шансов «Фрайбургу»

Забравшийся очень высоко «Фрайбург» ожидаемо не смог побороться с «Баварией» за первое место, тем более, в Мюнхене. Чемпионы набрали очередные три очка, победив со счетом 2:1 благодаря голам Леона Горецки и Роберта Левандовски. Гости забили гол престижа на 90-й минуте и остаются на третьем месте.

В параллельных матчах команды играли со счетом 1:0. Так «Вольфсбург» и «Арминия» отпраздновали победы. «Бохум» был сильнее «Хоффенхайма» (2:0).