«Бавария» не оставила шансов «Фрайбургу»

Забравшийся очень высоко «Фрайбург» ожидаемо не смог побороться с «Баварией» за первое место, тем более, в Мюнхене. Чемпионы набрали очередные три очка, победив со счетом 2:1 благодаря голам Леона Горецки и Роберта Левандовски. Гости забили гол престижа на 90-й минуте и остаются на третьем месте.
В параллельных матчах команды играли со счетом 1:0. Так «Вольфсбург» и «Арминия» отпраздновали победы. «Бохум» был сильнее «Хоффенхайма» (2:0).
Протокол игры
|(1:0) Горецка Леон 30'
|(2:0) Левандовски Роберт 75'
|(2:1) 90'
Нойер Мануэль • Зюле Никлас • Юпамекано Део • Эрнандес Люка 84' ( Чупо-Мотинг Эрик ( 84') • Альфонсо Дэвис • Киммих Йозуа • Горецка Леон 71' ( Мусиала Джамал ( 71') • Коман Кингсли 66' ( Гнабри Серж ( 66') • Мюллер Томас 71' ( Толиссо Корентен ( 71') • Сане Лерой 84' ( Ньянзу Танги ( 84') • Левандовски Роберт
Запасные: Ричардс Омар • Фрюхтль Кристиан • Павар Бенжамен • Станишич Йосип
Флеккен Марк • Гульде Мануэль 80' ( Демирович Эрмедин ( 80') • Линхарт Филипп • Шлоттербек Нико • Кюблер Лукас 80' ( Сильдиллия Килианн ( 80') • Эггештайн Максимилиан 73' ( Хаберер Яник ( 73') • Хёфлер Николас • Гюнтер Кристиан • Хёлер Лукас • Чон У-Ён 60' ( Шаде Кевин ( 60') • Грифо Винченцо
Запасные: Кайтель Янник • Хайнц Доминик • Шлоттербек Кевен • Уфофф Бенджамин • Буркарт Нишан
06 ноября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
Протокол игры
|Бохум
|1:0
|Хоффенхайм
|(1:0) Новотны Сома 66'
Риман Мануэль • Стафилидис Костас 53' 77' ( Гамбоа Кристиан ( 77') • Машович Эрхан • Лабропулос Василис • Данило Соарес • Лосилья Антони • Асано Такума • Лёвен Эдуард • Реджбекай Элвис 64' ( Новотны Сома ( 64') • Блум Данни 39' ( Хольтманн Геррит ( 39') • Полтер Себастьян 64' ( Пантович Милош ( 64')
Запасные: Эссер Михаэль • Белла-Котчап Армель • Патрик Остерхаге • Антви-Аджей Кристофер • Чибсах Юссиф
Бауманн Оливер • Пош Штефан 29' 64' ( Ричардс Крис ( 64') • Гриллич Флориан • 73'Фогт Кевин • 38'Акпогума Кевин 79' ( Даббур Мунас ( 79') • Руди Себастьян • 78'Штиллер Анджело • Сков Роберт 60' ( Раум Давид ( 60') • Баумгартнер Кристоф 60' ( Рюттер Жоржиньо ( 60') • Бебу Ила • Крамарич Андрей 75'
Запасные: Ларсен Якоб-Бруун • Гачинович Мийат • Самассеку Диади • Пентке Филипп • Нордтвейт Ховард
06 ноября. Стадион "Vonovia Ruhrstadion".
Протокол игры
|Вольфсбург
|1:0
|Аугсбург
|(1:0) Нмеча Лукас 14'
Кастельс Коэн • Борнаув Себастьян 57' ( Ван де Вен Микки ( 57') • Гилавоги Жошуа • 86'Брукс Джон • Баку Ридле 82' ( Нмеча Феликс ( 82') • Арнольд Максимилиан • Герардт Янник 82' ( Мбабу Кевин ( 82') • Отавио Пауло 69' ( Руссийон Жером ( 69') • Нмеча Лукас • Штеффен Ренато 57' ( Лукебакио Доди ( 57') • Вегхорст Ваут
Запасные: Мехмеди Адмир • Гинчек Даниэль • Перван Павао • Филипп Максимилиан
Гикевич Рафал • Гумни Роберт • Гоувелеув Джеффри • Оксфорд Рис • 88'Педерсен Мадс • Калиджиури Даниэль 64' ( Хан Андре ( 64') • Майер Арне • Стробл Тобиас 39' 39' ( Дорш Никлас ( 39') • Варгас Рубен 65' ( Кордова Серхио ( 65') • Финнбогасон Альфред 46' ( Нидерлехнер Флориан ( 46' • Грегорич Михаэль 75') • Зачири Анди
Запасные: Фрамбергер Рафаэль • Винтер Фредерик • Груэсо Карлос • Коубек Томаш
06 ноября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
Протокол игры
|19' Окугава Масая (0:1)
Бредлов Фабиан • Антон Вальдемар • Ито Хироки • Мола Клинтон 61' ( Климович Матео ( 61') • Соса Борна • Мангаля Орель 61' ( Фагир Вахид ( 61') • Каразор Атакан • Эндо Ватару 72' ( Клемент Филипп ( 72') • Массимо Роберто 72' ( Кулибали Танги ( 72') • Нартей Николас 86' ( Matej Maglica ( 86') • Дидави Даниэль
Запасные: Мюллер Флориан • Штенцель Паскаль • Беяз Омер • Фёрстер Филипп
Ортега Штефан • Бруннер Седрик • 54'Пипер Амос • Нильссон Йоаким 60' ( Шёпф Алессандро ( 60') • Виммер Патрик 81' ( Серра Янни ( 81') • Притль Мануэль • 90'Василиадис Себастиан 60' ( Андраде Андреас ( 60') • Лаурсен Якоб-Баррет • Окугава Масая 81' ( Фернандес Эдимилсон ( 81') • Клос Фабиан • Крюгер Флориан 81' ( Кунце Фабиан ( 81' ) 84'
Запасные: Ласм Бриан • Циборра Леннарт • Капино Стефанос • Де Медина Натан
06 ноября. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).