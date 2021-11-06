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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» не оставила шансов «Фрайбургу»

06 Ноября 2021 • 19:29 Комментировать
Бохум
2:0
Хоффенхайм
окончен

Забравшийся очень высоко «Фрайбург» ожидаемо не смог побороться с «Баварией» за первое место, тем более, в Мюнхене. Чемпионы набрали очередные три очка, победив со счетом 2:1 благодаря голам Леона Горецки и Роберта Левандовски. Гости забили гол престижа на 90-й минуте и остаются на третьем месте.

В параллельных матчах команды играли со счетом 1:0. Так «Вольфсбург» и «Арминия» отпраздновали победы. «Бохум» был сильнее «Хоффенхайма» (2:0).

Протокол игры  
Бавария 2:1 Фрайбург
(1:0) Горецка Леон 30'    
(2:0) Левандовски Роберт 75'   (2:1) 90'
Нойер Мануэль Зюле Никлас Юпамекано Део Эрнандес Люка   84' (Чупо-Мотинг Эрик (   84') Альфонсо Дэвис Киммих Йозуа Горецка Леон   71' (Мусиала Джамал (   71') Коман Кингсли   66' (Гнабри Серж (   66') Мюллер Томас   71' (Толиссо Корентен (   71') Сане Лерой   84' (Ньянзу Танги (   84') Левандовски Роберт
Запасные: Ричардс Омар Фрюхтль Кристиан Павар Бенжамен Станишич Йосип
Флеккен Марк Гульде Мануэль   80' (Демирович Эрмедин (   80') Линхарт Филипп Шлоттербек Нико Кюблер Лукас   80' (Сильдиллия Килианн (   80') Эггештайн Максимилиан   73' (Хаберер Яник (   73') Хёфлер Николас Гюнтер Кристиан Хёлер Лукас Чон У-Ён   60' (Шаде Кевин (   60') Грифо Винченцо
Запасные: Кайтель Янник Хайнц Доминик Шлоттербек Кевен Уфофф Бенджамин Буркарт Нишан
06 ноября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
Протокол игры  
Бохум 1:0 Хоффенхайм
(1:0) Новотны Сома 66'    
Риман Мануэль Стафилидис Костас   53'   77' (Гамбоа Кристиан (   77') Машович Эрхан Лабропулос Василис Данило Соарес Лосилья Антони Асано Такума Лёвен Эдуард Реджбекай Элвис   64' (Новотны Сома (   64') Блум Данни   39' (Хольтманн Геррит (   39') Полтер Себастьян   64' (Пантович Милош (   64')
Запасные: Эссер Михаэль Белла-Котчап Армель Патрик Остерхаге Антви-Аджей Кристофер Чибсах Юссиф
Бауманн Оливер Пош Штефан   29'   64' (Ричардс Крис (   64') Гриллич Флориан   73' Фогт Кевин   38' Акпогума Кевин   79' (Даббур Мунас (   79') Руди Себастьян   78' Штиллер Анджело Сков Роберт   60' (Раум Давид (   60') Баумгартнер Кристоф   60' (Рюттер Жоржиньо (   60') Бебу Ила Крамарич Андрей   75'
Запасные: Ларсен Якоб-Бруун Гачинович Мийат Самассеку Диади Пентке Филипп Нордтвейт Ховард
06 ноября. Стадион "Vonovia Ruhrstadion".
Протокол игры  
Вольфсбург 1:0 Аугсбург
(1:0) Нмеча Лукас 14'    
Кастельс Коэн Борнаув Себастьян   57' (Ван де Вен Микки (   57') Гилавоги Жошуа   86' Брукс Джон Баку Ридле   82' (Нмеча Феликс (   82') Арнольд Максимилиан Герардт Янник   82' (Мбабу Кевин (   82') Отавио Пауло   69' (Руссийон Жером (   69') Нмеча Лукас Штеффен Ренато   57' (Лукебакио Доди (   57') Вегхорст Ваут
Запасные: Мехмеди Адмир Гинчек Даниэль Перван Павао Филипп Максимилиан
Гикевич Рафал Гумни Роберт Гоувелеув Джеффри Оксфорд Рис   88' Педерсен Мадс Калиджиури Даниэль   64' (Хан Андре (   64') Майер Арне Стробл Тобиас   39'   39' (Дорш Никлас (   39') Варгас Рубен   65' (Кордова Серхио (   65') Финнбогасон Альфред   46' (Нидерлехнер Флориан (   46' Грегорич Михаэль   75') Зачири Анди
Запасные: Фрамбергер Рафаэль Винтер Фредерик Груэсо Карлос Коубек Томаш
06 ноября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
Протокол игры  
Штуттгарт 0:1 Арминия
    19' Окугава Масая (0:1)
Бредлов Фабиан Антон Вальдемар Ито Хироки Мола Клинтон   61' (Климович Матео (   61') Соса Борна Мангаля Орель   61' (Фагир Вахид (   61') Каразор Атакан Эндо Ватару   72' (Клемент Филипп (   72') Массимо Роберто   72' (Кулибали Танги (   72') Нартей Николас   86' (Matej Maglica (   86') Дидави Даниэль
Запасные: Мюллер Флориан Штенцель Паскаль Беяз Омер Фёрстер Филипп
Ортега Штефан Бруннер Седрик   54' Пипер Амос Нильссон Йоаким   60' (Шёпф Алессандро (   60') Виммер Патрик   81' (Серра Янни (   81') Притль Мануэль   90' Василиадис Себастиан   60' (Андраде Андреас (   60') Лаурсен Якоб-Баррет Окугава Масая   81' (Фернандес Эдимилсон (   81') Клос Фабиан Крюгер Флориан   81' (Кунце Фабиан (   81'   84')
Запасные: Ласм Бриан Циборра Леннарт Капино Стефанос Де Медина Натан
06 ноября. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).

 

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окончен Бохум 2:0 Хоффенхайм
окончен Вольфсбург 1:0 Аугсбург
окончен Штуттгарт 0:1 Арминия
окончен Бавария 2:1 Фрайбург
06.11  20:30 РБ Лейпциг ... Боруссия Д 2.32 3.85 2.85
07.11  17:30 Герта ... Байер Л 3.4 3.85 2.06
07.11  19:30 Кёльн ... Унион Берлин 2.6 3.55 2.7
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