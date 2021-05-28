Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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Холанн появился на публике в футболке «Бока Хуниорс»

28 Мая 2021, 20:31,

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн опубликовал фото в «Инстаграм», на котором позирует в футболке аргентинской команды «Бока Хуниорс». 

В четверг норвежский нападающий отправился на отдых после сезона 2020/21, а уже в пятницу показал своим подписчикам в социальной сети первое фото с отпуска: «Солнечная пятница с моим маленьким другом». 

По итогам сезона 2020/21 Холлан признан болельщиками как лучший футболист Бундеслиги, а мадридский «Реал» не оставляет попыток, чтобы подписать норвежца. Однако из-за финансовых проблем «сливочные» могут перенести трансфер на 2022 год

В прошедшем сезоне на счету Холанна 27 мячей в 28 играх. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Боруссия Дортмунд, Бока Хуниорс, Эрлинг Холанн
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