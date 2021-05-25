Холлан стал лучшим игроком Бундеслиги сезона 2020/21

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25 Мая 2021, 17:16,
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холлан признан болельщиками лучшим игроком чемпионата Германии в сезоне 2020/21.
Норвежский форвард оказался третьим в списке бомбардиров первенства, забив 27 мячей.
К 20-летнему голеадору присматриваются многие топовые клубы, одним из которых является мадридский «Реал». По неподтверждённой информации, «сливочные» готовы продать Эдена Азара и Гарета Бэйла, чтобы осуществить сделку по Эрлингу Холлану и Килиану Мбаппе.
Дортмундская «Боруссия» стала четвёртой командой Холлана в карьере, где за 43 матча норвежец забил уже 40 мячей. Также футболист уже заигран за национальную сборную Норвегии.
Congratulations to Erling Haaland, the fan-voted Bundesliga Player of the Year! pic.twitter.com/fFFBW7e9gp— Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 25, 2021
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн