Холлан стал лучшим игроком Бундеслиги сезона 2020/21

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холлан признан болельщиками лучшим игроком чемпионата Германии в сезоне 2020/21.

Норвежский форвард оказался третьим в списке бомбардиров первенства, забив 27 мячей.

К 20-летнему голеадору присматриваются многие топовые клубы, одним из которых является мадридский «Реал». По неподтверждённой информации, «сливочные» готовы продать Эдена Азара и Гарета Бэйла, чтобы осуществить сделку по Эрлингу Холлану и Килиану Мбаппе.

Дортмундская «Боруссия» стала четвёртой командой Холлана в карьере, где за 43 матча норвежец забил уже 40 мячей. Также футболист уже заигран за национальную сборную Норвегии.

Congratulations to Erling Haaland, the fan-voted Bundesliga Player of the Year! pic.twitter.com/fFFBW7e9gp