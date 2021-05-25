Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Холлан стал лучшим игроком Бундеслиги сезона 2020/21

25 Мая 2021, 17:16,

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холлан признан болельщиками лучшим игроком чемпионата Германии в сезоне 2020/21. 

Норвежский форвард оказался третьим в списке бомбардиров первенства, забив 27 мячей. 

К 20-летнему голеадору присматриваются многие топовые клубы, одним из которых является мадридский «Реал». По неподтверждённой информации, «сливочные» готовы продать Эдена Азара и Гарета Бэйла, чтобы осуществить сделку по Эрлингу Холлану и Килиану Мбаппе. 

Дортмундская «Боруссия» стала четвёртой командой Холлана в карьере, где за 43 матча норвежец забил уже 40 мячей. Также футболист уже заигран за национальную сборную Норвегии. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола