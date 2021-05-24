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«Реал» продаст Азара и Бэйла, чтобы выручить деньги на Холлана и Мбаппе

24 Мая 2021, 19:51,

Мадридский «Реал» собирается быть активным на трансферном рынке перед сезоном 2021/22. 

По информации Sky Sports, руководство «сливочных» думает о продаже Эдена Азара и Гарета Бэйла. Кроме того, что за них можно получить хорошие деньги от продажи, прилично разгрузится и зарплатная ведомость. Также мадридцы не против избавиться от нападающего Луки Йовича. Все полученные средства планируются пойти на трансфер Килиана Мбаппе из «ПСЖ» и Эрлинга Холлана из дортмундской «Боруссии». 

Сам Азар не останется в «Реале», если испанцы приобретут Мбаппе. Бельгиец не верит, что в таком случае у него будет много игрового времени. 

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, Боруссия Дортмунд, Гарет Бэйл, Эден Азар, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанн
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