«Реал» продаст Азара и Бэйла, чтобы выручить деньги на Холлана и Мбаппе

Мадридский «Реал» собирается быть активным на трансферном рынке перед сезоном 2021/22.

По информации Sky Sports, руководство «сливочных» думает о продаже Эдена Азара и Гарета Бэйла. Кроме того, что за них можно получить хорошие деньги от продажи, прилично разгрузится и зарплатная ведомость. Также мадридцы не против избавиться от нападающего Луки Йовича. Все полученные средства планируются пойти на трансфер Килиана Мбаппе из «ПСЖ» и Эрлинга Холлана из дортмундской «Боруссии».

Сам Азар не останется в «Реале», если испанцы приобретут Мбаппе. Бельгиец не верит, что в таком случае у него будет много игрового времени.