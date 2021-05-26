Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Реал» купит Холанна только в 2022 году

26 Мая 2021, 22:09,

Мадридский «Реал» заинтересован в услугах норвежского нападающего Эрлинга Холанна. 

Руководство «сливочных» собиралось приобрести Холанна в ближайшее трансферное окно, ради чего было готово расстаться с Эденом Азаром и Гаретом Бэйлом. As утверждает, что «Реал» всё равно испытывает большие финансовые проблемы, чтобы позволить столь дорогостоящий трансфер летом 2021 года. Зато в следующем году трансферная стоимость Холанна станет заметно меньше, учитывая условия контракта футболиста с дортмундской «Боруссией». 

Между немецким и испанским клубами сложились хорошие отношения, поэтому предложения «Реала» будут рассматриваться в первую очередь. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Реал Мадрид, Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
​Судьба Роналду и Лига чемпионов для «Ювентуса»: интриги последнего тура Серии А
​Судьба Роналду и Лига чемпионов для «Ювентуса»: интриги последнего тура Серии А


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола