«Реал» купит Холанна только в 2022 году

Мадридский «Реал» заинтересован в услугах норвежского нападающего Эрлинга Холанна.

Руководство «сливочных» собиралось приобрести Холанна в ближайшее трансферное окно, ради чего было готово расстаться с Эденом Азаром и Гаретом Бэйлом. As утверждает, что «Реал» всё равно испытывает большие финансовые проблемы, чтобы позволить столь дорогостоящий трансфер летом 2021 года. Зато в следующем году трансферная стоимость Холанна станет заметно меньше, учитывая условия контракта футболиста с дортмундской «Боруссией».

Между немецким и испанским клубами сложились хорошие отношения, поэтому предложения «Реала» будут рассматриваться в первую очередь.