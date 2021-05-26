«Реал» купит Холанна только в 2022 году

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26 Мая 2021, 22:09,
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Мадридский «Реал» заинтересован в услугах норвежского нападающего Эрлинга Холанна.
Руководство «сливочных» собиралось приобрести Холанна в ближайшее трансферное окно, ради чего было готово расстаться с Эденом Азаром и Гаретом Бэйлом. As утверждает, что «Реал» всё равно испытывает большие финансовые проблемы, чтобы позволить столь дорогостоящий трансфер летом 2021 года. Зато в следующем году трансферная стоимость Холанна станет заметно меньше, учитывая условия контракта футболиста с дортмундской «Боруссией».
Между немецким и испанским клубами сложились хорошие отношения, поэтому предложения «Реала» будут рассматриваться в первую очередь.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Реал Мадрид, Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн