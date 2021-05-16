Дортмундская «Боруссия» вышла в Лигу чемпионов, продлив победную серию

В предпоследнем матче предпоследнего тура Бундеслиги «Майнц» принимал «Боруссию» из Дортмунда. Обе команды в хорошей форме, а победили сегодня гости, которые благодаря удачной серии поединков гарантировали себе место в Лиге чемпионов нового сезона.

В первом тайме результат обеспечили голы Рафаэля Геррейро и Марко Ройса. В концовке Юлиан Брандт довел дело до разгрома, а соперник на 90-й минуте с пенальти забил гол престижа - 3:1.

«Боруссия» вышла на третье место, подвинув «Вольфсбург».