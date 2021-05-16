Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Дортмундская «Боруссия» вышла в Лигу чемпионов, продлив победную серию

16 Мая 2021, 21:09,

В предпоследнем матче предпоследнего тура Бундеслиги «Майнц» принимал «Боруссию» из Дортмунда. Обе команды в хорошей форме, а победили сегодня гости, которые благодаря удачной серии поединков гарантировали себе место в Лиге чемпионов нового сезона.

В первом тайме результат обеспечили голы Рафаэля Геррейро и Марко Ройса. В концовке Юлиан Брандт довел дело до разгрома, а соперник на 90-й минуте с пенальти забил гол престижа - 3:1.

«Боруссия» вышла на третье место, подвинув «Вольфсбург».

Протокол игры  
Майнц 1:3 Боруссия Д
    23' Геррейро Рафаэль (0:1)
    42' Ройс Марко (0:2)
    80' Брандт Юлиан (0:3)
(1:3) Кайсон Робин 90'    
Дамен Финн Сен-Жюст Джеремая Хак Александер Ньякат Мусса Да Коста Данни   46' (Фернандес Эдимилсон (   46') Баррейро Леандро Латца Данни   85' (Кор Доминик (   85') Брозински Даниэль Бутьюс Жан-Поль   72' (Салаи Адам (   72') Онисиво Карим   72' (Штёгер Кевин (   72') Глацель Роберт   46' (Кайсон Робин (   46')
Запасные: Лизеганг Мариус Бель Штефан Мвене Филипп Озтунали Левин
Бюрки Роман Мёнье Тома Аканджи Мануэль Хуммельс Матс Геррейро Рафаэль   84' (Шульц Нико (   84') Дауд Махмуд Беллингхем Джуд   87' (Делани Томас (   87') Джованни Рейна   76' (Брандт Юлиан (   76') Ройс Марко   84' (Азар Торган (   84') Санчо Джедон   85' (Рейньер Жезус (   85') Холанн Эрлинг
Запасные: Пасслак Феликс Кнауфф Ансгар Джан Эмре Дрляча Стефан
16 мая. Стадион "Опель-Арена" (Майнц).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Дортмунд, Майнц
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола