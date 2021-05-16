Дортмундская «Боруссия» вышла в Лигу чемпионов, продлив победную серию

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16 Мая 2021, 21:09,
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В предпоследнем матче предпоследнего тура Бундеслиги «Майнц» принимал «Боруссию» из Дортмунда. Обе команды в хорошей форме, а победили сегодня гости, которые благодаря удачной серии поединков гарантировали себе место в Лиге чемпионов нового сезона.
В первом тайме результат обеспечили голы Рафаэля Геррейро и Марко Ройса. В концовке Юлиан Брандт довел дело до разгрома, а соперник на 90-й минуте с пенальти забил гол престижа - 3:1.
«Боруссия» вышла на третье место, подвинув «Вольфсбург».
Протокол игры
|Майнц
|1:3
|Боруссия Д
|23' Геррейро Рафаэль (0:1)
|42' Ройс Марко (0:2)
|80' Брандт Юлиан (0:3)
|(1:3) Кайсон Робин 90'
Дамен Финн • Сен-Жюст Джеремая • Хак Александер • Ньякат Мусса • Да Коста Данни 46' ( Фернандес Эдимилсон ( 46') • Баррейро Леандро • Латца Данни 85' ( Кор Доминик ( 85') • Брозински Даниэль • Бутьюс Жан-Поль 72' ( Салаи Адам ( 72') • Онисиво Карим 72' ( Штёгер Кевин ( 72') • Глацель Роберт 46' ( Кайсон Робин ( 46')
Запасные: Лизеганг Мариус • Бель Штефан • Мвене Филипп • Озтунали Левин
Бюрки Роман • Мёнье Тома • Аканджи Мануэль • Хуммельс Матс • Геррейро Рафаэль 84' ( Шульц Нико ( 84') • Дауд Махмуд • Беллингхем Джуд 87' ( Делани Томас ( 87') • Джованни Рейна 76' ( Брандт Юлиан ( 76') • Ройс Марко 84' ( Азар Торган ( 84') • Санчо Джедон 85' ( Рейньер Жезус ( 85') • Холанн Эрлинг
Запасные: Пасслак Феликс • Кнауфф Ансгар • Джан Эмре • Дрляча Стефан
16 мая. Стадион "Опель-Арена" (Майнц).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Боруссия Дортмунд, Майнц