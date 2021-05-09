«Боруссия» не продаст Беллингхема летом

Полузащитник Джуд Беллингхем не покинет дортмундскую «Боруссию» летом.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», немецкий клуб не отпустит молодого футболиста в летнее трансферное окно ни за какие деньги. Беллингхемом интересуются сразу несколько европейских топ-клубов, в число которых входят «Манчестер Юнайтед» и «Челси», но «Боруссия» не готова даже вступать в переговоры о продаже Джуда.

17-летний полузащитник сборной Англии сыграл 43 матча за дортмундцев во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи. Контракт Джуда с «Боруссией» рассчитан до 30 июня 2023 года.