Юпамекано – о последнем матче за «РБ Лейпциг»: «Это будет эмоциональный день»

Защитник Део Юпамекано, который летом перейдёт в «Баварию», порассуждал о своем последнем матче за «РБ Лейпциг», запланированный на 22 мая.

«Я всё время думаю об этом дне. Будет очень эмоционально. Я провёл прекрасные годы здесь и продолжаю это делать, у меня очень хорошие отношения со всеми в клубе, включая болельщиков. В «РБ Лепциге» встретили меня с распростёртыми объятиями, всегда прекрасно относились ко мне, благодаря этому я вырос. Всё это навсегда останется в моем сердце. Но сейчас мне стоит сосредоточиться на предстоящих матчах», - цитирует Юпамекано Sport Buzzer.

22-летний француз выступает за «РБ Лейпциг» с января 2017 года.