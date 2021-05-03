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Юпамекано – о последнем матче за «РБ Лейпциг»: «Это будет эмоциональный день»

03 Мая 2021, 20:25,

Защитник Део Юпамекано, который летом перейдёт в «Баварию», порассуждал о своем последнем матче за «РБ Лейпциг», запланированный на 22 мая.

«Я всё время думаю об этом дне. Будет очень эмоционально. Я провёл прекрасные годы здесь и продолжаю это делать, у меня очень хорошие отношения со всеми в клубе, включая болельщиков. В «РБ Лепциге» встретили меня с распростёртыми объятиями, всегда прекрасно относились ко мне, благодаря этому я вырос. Всё это навсегда останется в моем сердце. Но сейчас мне стоит сосредоточиться на предстоящих матчах», - цитирует Юпамекано Sport Buzzer.

22-летний француз выступает за «РБ Лейпциг» с января 2017 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: РБ Лейпциг, Део Юпамекано
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