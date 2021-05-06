Стала известна сумма, за которую «Боруссия» готова отпустить Холанна

Дортмундская «Боруссия» не собирается отпускать нападающего Эрлинга Холанна летом.

Как сообщает Sky Sports, немецкий клуб готов расстаться с норвежцем только в том случае, если за него предложат порядка 150 миллионов евро. Дортмундцы уже уведомили об этом футболиста и его агента Мино Райолу.

20-летний Холанн сыграл 38 матчей за «Боруссию» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 37 голов и отдал 11 голевых передач. Контракт Эрлинга с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Напомним, что нападающий перешёл в «Боруссию» в январе 2020 года из «Ред Булла Зальцбурга», сумма трансфера составила порядка 20 миллионов евро.