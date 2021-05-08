«Боруссия» из Дортмунда вручила чемпионский титул «Баварии»

Главный матч 32-го тура чемпионата Германии - противостояние «Боруссии» из Дортмунда и «РБ Лейпцига». Первые отчаянно борются за право войти в топ-4 команд, вторые - за чемпионство. Быстрые голы Марко Ройса и Джедона Санчо в начале каждого тайма позволили «шмелям» создать комфортный задел, но противник отыгрался. Тем не менее, на 88-й минуте Санчо забил снова и принес победу «Боруссии» (3:2).

Дортмунд четвертый, а «РБ Лейпциг» потерял шансы на первое место. «Бавария» - чемпион!

По три очка также набрали «Хоффенхайм» и «Вольфсбург».