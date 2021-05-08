«Боруссия» из Дортмунда вручила чемпионский титул «Баварии»

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08 Мая 2021, 18:25,
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Главный матч 32-го тура чемпионата Германии - противостояние «Боруссии» из Дортмунда и «РБ Лейпцига». Первые отчаянно борются за право войти в топ-4 команд, вторые - за чемпионство. Быстрые голы Марко Ройса и Джедона Санчо в начале каждого тайма позволили «шмелям» создать комфортный задел, но противник отыгрался. Тем не менее, на 88-й минуте Санчо забил снова и принес победу «Боруссии» (3:2).
Дортмунд четвертый, а «РБ Лейпциг» потерял шансы на первое место. «Бавария» - чемпион!
По три очка также набрали «Хоффенхайм» и «Вольфсбург».
Протокол игры
|Боруссия Д
|3:2
|РБ Лейпциг
|(1:0) Ройс Марко 7'
|(2:0) Санчо Джедон 51'
|63' Клостерманн Лукас (2:1)
|77' Ольмо Дани (2:2)
|(3:2) Санчо Джедон 87'
Хитц Mapвин 46' ( Бюрки Роман ( 46') • Пищек Лукаш • Аканджи Мануэль • Хуммельс Матс • 74'Геррейро Рафаэль • Джованни Рейна 82' ( Кнауфф Ансгар ( 82') • Джан Эмре • Ройс Марко • Дауд Махмуд 60' ( Делани Томас ( 60') • Санчо Джедон • Азар Торган 72' ( Брандт Юлиан ( 72')
Запасные: Мёнье Тома • Пасслак Феликс • Тиггес Штеффен • Рейньер Жезус • Шульц Нико
Гулачи Петер • Клостерманн Лукас 82' ( Хальстенберг Марсель ( 82') • Юпамекано Део • Орбан Вилли • Хенрихс Бенджамин 64' ( Клюйверт Джастин ( 64') • Забитцер Марсель • Кампль Кевин 75' ( Лаймер Конрад ( 75') • Анхелиньо Хосе 74' ( Хайдара Амаду ( 74') • Ольмо Дани • Хи-Чан Хван • Форсберг Эмиль 64' ( Мукиэле Норди ( 64')
Запасные: Мартинес Хосеп • Конате Ибраима • Поульсен Юссуф • Сорлот Александр
08 мая. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
Протокол игры
|Хоффенхайм
|4:2
|Шальке 04
|12' Ют Марк (0:1)
|42' Мустафи Шкодран (0:2)
|(1:2) Крамарич Андрей 48'
|(2:2) Акпогума Кевин 52'
|(3:2) Баумгартнер Кристоф 60'
|(4:2) Бебу Ила 64'
Бауманн Оливер • Кадержабек Павел • Пош Штефан • Акпогума Кевин • Сессеньон Райан • Самассеку Диади 83' ( Бейер Максимилиан ( 83') • Крамарич Андрей • Гриллич Флориан • Сков Роберт 46' ( Адамян Саркис ( 46' ) • 62'Бебу Ила 83' ( Руди Себастьян ( 83') • Баумгартнер Кристоф 89' ( Гачинович Мийат ( 89')
Запасные: Фогт Кевин • Рюттер Жоржиньо • Бельфодиль Исхак • Богард Мелайро • Пентке Филипп
Ферман Ральф • Беккер Тимо • Мустафи Шкодран • Ощипка Бастиан • Шёпф Алессандро 73' ( Скрибски Стивен ( 73') • Florian Flick • Колашинац Сеад • Сердар Суат 35' 68' ( Боздоган Джан ( 68') • Арит Амин • Хунтелаар Клаас-Ян 86' ( Хопп Мэттью ( 86') • Ют Марк 56' 86' ( Мерджан Левент ( 86')
Запасные: Пасьенса Гонсало • Рённов Фредерик • Раман Бенито • Brooklyn Ezeh
08 мая. Стадион "Prezero Arena".
Протокол игры
|Хоффенхайм
|4:2
|Шальке 04
|12' Ют Марк (0:1)
|42' Мустафи Шкодран (0:2)
|(1:2) Крамарич Андрей 48'
|(2:2) Акпогума Кевин 52'
|(3:2) Баумгартнер Кристоф 60'
|(4:2) Бебу Ила 64'
Бауманн Оливер • Кадержабек Павел • Пош Штефан • Акпогума Кевин • Сессеньон Райан • Самассеку Диади 83' ( Бейер Максимилиан ( 83') • Крамарич Андрей • Гриллич Флориан • Сков Роберт 46' ( Адамян Саркис ( 46' ) • 62'Бебу Ила 83' ( Руди Себастьян ( 83') • Баумгартнер Кристоф 89' ( Гачинович Мийат ( 89')
Запасные: Фогт Кевин • Рюттер Жоржиньо • Бельфодиль Исхак • Богард Мелайро • Пентке Филипп
Ферман Ральф • Беккер Тимо • Мустафи Шкодран • Ощипка Бастиан • Шёпф Алессандро 73' ( Скрибски Стивен ( 73') • Florian Flick • Колашинац Сеад • Сердар Суат 35' 68' ( Боздоган Джан ( 68') • Арит Амин • Хунтелаар Клаас-Ян 86' ( Хопп Мэттью ( 86') • Ют Марк 56' 86' ( Мерджан Левент ( 86')
Запасные: Пасьенса Гонсало • Рённов Фредерик • Раман Бенито • Brooklyn Ezeh
08 мая. Стадион "Prezero Arena".
Протокол игры
Павленка Иржи • Гебреселассие Теодор • 87'Велькович Милош • Мойсандер Никлас • Аугустинссон Людвиг • Эггештайн Максимилиан • Гросс Кристиан 42' 84' ( Мёхвальд Кевин ( 84') • Биттенкорт Леонардо 57' ( Рашица Милот ( 57') • Сарджент Джош 4' 83' ( Динкчи Эрен ( 83') • Фуллкруг Никлас 57' ( Юя Осако ( 57') • Зельке Дейви
Запасные: Агу Феликс • Эррас Патрик • Цеттерер Михаэль • Шмид Романо • Баргфреде Филипп
Градецки Лукаш • Та Джонатан • Драгович Александр • Тапсоба Эдмон • Синкгравен Дэйли 27' 46' ( Венделл Боргес ( 46') • Паласиос Эксекиэль 82' ( Амири Надим ( 82') • Демирбай Керем 74' ( Бендер Свен ( 74') • Беллараби Карим 62' ( Диаби Мусса ( 62') • Вирц Флориан • Бэйли Леон 46' ( Грэй Демарай ( 46') • Шик Патрик 90'
Запасные: Вайзер Митчелл • Арангис Чарлес • Фримпонг Жереми • Грилль Леннарт
08 мая. Стадион "Wohninvest WESERSTADION".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Бавария, Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг