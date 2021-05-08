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«Боруссия» из Дортмунда вручила чемпионский титул «Баварии»

08 Мая 2021, 18:25,

Главный матч 32-го тура чемпионата Германии - противостояние «Боруссии» из Дортмунда и «РБ Лейпцига». Первые отчаянно борются за право войти в топ-4 команд, вторые - за чемпионство. Быстрые голы Марко Ройса и Джедона Санчо в начале каждого тайма позволили «шмелям» создать комфортный задел, но противник отыгрался. Тем не менее, на 88-й минуте Санчо забил снова и принес победу «Боруссии» (3:2).

Дортмунд четвертый, а «РБ Лейпциг» потерял шансы на первое место. «Бавария» - чемпион!

По три очка также набрали «Хоффенхайм» и «Вольфсбург».

Протокол игры  
Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг
(1:0) Ройс Марко 7'    
(2:0) Санчо Джедон 51'    
    63' Клостерманн Лукас (2:1)
    77' Ольмо Дани (2:2)
(3:2) Санчо Джедон 87'    
Хитц Mapвин   46' (Бюрки Роман (   46') Пищек Лукаш Аканджи Мануэль Хуммельс Матс   74' Геррейро Рафаэль Джованни Рейна   82' (Кнауфф Ансгар (   82') Джан Эмре Ройс Марко Дауд Махмуд   60' (Делани Томас (   60') Санчо Джедон Азар Торган   72' (Брандт Юлиан (   72')
Запасные: Мёнье Тома Пасслак Феликс Тиггес Штеффен Рейньер Жезус Шульц Нико
Гулачи Петер Клостерманн Лукас   82' (Хальстенберг Марсель (   82') Юпамекано Део Орбан Вилли Хенрихс Бенджамин   64' (Клюйверт Джастин (   64') Забитцер Марсель Кампль Кевин   75' (Лаймер Конрад (   75') Анхелиньо Хосе   74' (Хайдара Амаду (   74') Ольмо Дани Хи-Чан Хван Форсберг Эмиль   64' (Мукиэле Норди (   64')
Запасные: Мартинес Хосеп Конате Ибраима Поульсен Юссуф Сорлот Александр
08 мая. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
Протокол игры  
Хоффенхайм 4:2 Шальке 04
    12' Ют Марк (0:1)
    42' Мустафи Шкодран (0:2)
(1:2) Крамарич Андрей 48'    
(2:2) Акпогума Кевин 52'    
(3:2) Баумгартнер Кристоф 60'    
(4:2) Бебу Ила 64'    
Бауманн Оливер Кадержабек Павел Пош Штефан Акпогума Кевин Сессеньон Райан Самассеку Диади   83' (Бейер Максимилиан (   83') Крамарич Андрей Гриллич Флориан Сков Роберт   46' (Адамян Саркис (   46'   62') Бебу Ила   83' (Руди Себастьян (   83') Баумгартнер Кристоф   89' (Гачинович Мийат (   89')
Запасные: Фогт Кевин Рюттер Жоржиньо Бельфодиль Исхак Богард Мелайро Пентке Филипп
Ферман Ральф Беккер Тимо Мустафи Шкодран Ощипка Бастиан Шёпф Алессандро   73' (Скрибски Стивен (   73') Florian Flick Колашинац Сеад Сердар Суат   35'   68' (Боздоган Джан (   68') Арит Амин Хунтелаар Клаас-Ян   86' (Хопп Мэттью (   86') Ют Марк   56'   86' (Мерджан Левент (   86')
Запасные: Пасьенса Гонсало Рённов Фредерик Раман Бенито Brooklyn Ezeh
08 мая. Стадион "Prezero Arena".
Протокол игры  
Хоффенхайм 4:2 Шальке 04
    12' Ют Марк (0:1)
    42' Мустафи Шкодран (0:2)
(1:2) Крамарич Андрей 48'    
(2:2) Акпогума Кевин 52'    
(3:2) Баумгартнер Кристоф 60'    
(4:2) Бебу Ила 64'    
Бауманн Оливер Кадержабек Павел Пош Штефан Акпогума Кевин Сессеньон Райан Самассеку Диади   83' (Бейер Максимилиан (   83') Крамарич Андрей Гриллич Флориан Сков Роберт   46' (Адамян Саркис (   46'   62') Бебу Ила   83' (Руди Себастьян (   83') Баумгартнер Кристоф   89' (Гачинович Мийат (   89')
Запасные: Фогт Кевин Рюттер Жоржиньо Бельфодиль Исхак Богард Мелайро Пентке Филипп
Ферман Ральф Беккер Тимо Мустафи Шкодран Ощипка Бастиан Шёпф Алессандро   73' (Скрибски Стивен (   73') Florian Flick Колашинац Сеад Сердар Суат   35'   68' (Боздоган Джан (   68') Арит Амин Хунтелаар Клаас-Ян   86' (Хопп Мэттью (   86') Ют Марк   56'   86' (Мерджан Левент (   86')
Запасные: Пасьенса Гонсало Рённов Фредерик Раман Бенито Brooklyn Ezeh
08 мая. Стадион "Prezero Arena".
Протокол игры  
Вердер 0:0 Байер Л
Павленка Иржи Гебреселассие Теодор   87' Велькович Милош Мойсандер Никлас Аугустинссон Людвиг Эггештайн Максимилиан Гросс Кристиан   42'   84' (Мёхвальд Кевин (   84') Биттенкорт Леонардо   57' (Рашица Милот (   57') Сарджент Джош   4'   83' (Динкчи Эрен (   83') Фуллкруг Никлас   57' (Юя Осако (   57') Зельке Дейви
Запасные: Агу Феликс Эррас Патрик Цеттерер Михаэль Шмид Романо Баргфреде Филипп
Градецки Лукаш Та Джонатан Драгович Александр Тапсоба Эдмон Синкгравен Дэйли   27'   46' (Венделл Боргес (   46') Паласиос Эксекиэль   82' (Амири Надим (   82') Демирбай Керем   74' (Бендер Свен (   74') Беллараби Карим   62' (Диаби Мусса (   62') Вирц Флориан Бэйли Леон   46' (Грэй Демарай (   46') Шик Патрик   90'
Запасные: Вайзер Митчелл Арангис Чарлес Фримпонг Жереми Грилль Леннарт
08 мая. Стадион "Wohninvest WESERSTADION".

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг
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