​Холанна признали лучшим игроком Бундеслиги в апреле

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04 Мая 2021, 18:22,
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Форвард «Боруссии» Эрлинг Холанн был признан лучшим игроком немецкого чемпионата в апреле. Об этом сообщила пресс-служба Бундеслиги.
В прошлом месяце Холанн принял участие в пяти матчах «Боруссии» в чемпионате Германии. Норвежский нападающий отметился 4 голами и 2 голевыми передачами на партнёров.
Напомним, что интерес к Эрлингу Холанну проявляют чуть ли не все топовые клубы Европы.
За три тура до финиша чемпионата Германии «Боруссия» отстаёт от зоны Лиги чемпионов на один балл. Эрлингу Холанну и компании осталось сыграть против «РБ Лейпцига» (дома), «Майнца» (на выезде) и «Байера» (дома).
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн