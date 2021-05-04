​Холанна признали лучшим игроком Бундеслиги в апреле

Форвард «Боруссии» Эрлинг Холанн был признан лучшим игроком немецкого чемпионата в апреле. Об этом сообщила пресс-служба Бундеслиги.

В прошлом месяце Холанн принял участие в пяти матчах «Боруссии» в чемпионате Германии. Норвежский нападающий отметился 4 голами и 2 голевыми передачами на партнёров.

Напомним, что интерес к Эрлингу Холанну проявляют чуть ли не все топовые клубы Европы.

За три тура до финиша чемпионата Германии «Боруссия» отстаёт от зоны Лиги чемпионов на один балл. Эрлингу Холанну и компании осталось сыграть против «РБ Лейпцига» (дома), «Майнца» (на выезде) и «Байера» (дома).