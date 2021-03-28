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​Лёв: «Нойер может играть на высоком уровне ещё несколько лет»

28 Марта 2021, 15:29,

Рулевой сборной Германии Йоахим Лёв сказал несколько слов по поводу голкипера Мануэля Нойера.

«На сегодняшний день Нойер полностью готов. Ему исполнилось 35 лет, он проводит невероятную карьеру. Мануэль по-прежнему очень мотивирован, имеет высокие цели и жаждет титулов. Думаю, он может играть на высоком уровне ещё несколько лет», - сказал Лёв на пресс-конференции.

В воскресенье сборная Германии проведёт гостевой поединок против Румынии в рамках отбора на чемпионат мира. Стартовый свисток команды услышат в 21:45 по московскому времени.

Мануэль Нойер дебютировал в сборной Германии в 2009 году.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Сборная Германии, Мануэль Нойер
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