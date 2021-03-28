​Лёв: «Нойер может играть на высоком уровне ещё несколько лет»

Рулевой сборной Германии Йоахим Лёв сказал несколько слов по поводу голкипера Мануэля Нойера.

«На сегодняшний день Нойер полностью готов. Ему исполнилось 35 лет, он проводит невероятную карьеру. Мануэль по-прежнему очень мотивирован, имеет высокие цели и жаждет титулов. Думаю, он может играть на высоком уровне ещё несколько лет», - сказал Лёв на пресс-конференции.

В воскресенье сборная Германии проведёт гостевой поединок против Румынии в рамках отбора на чемпионат мира. Стартовый свисток команды услышат в 21:45 по московскому времени.

Мануэль Нойер дебютировал в сборной Германии в 2009 году.